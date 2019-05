Katy Perry lanza nuevo single, ‘Never Really Over’, este viernes

¡Katy Perry está de vuelta! La californiana, que hace unos meses nos sorprendió con 365, acaba de anunciar que este viernes, 31 de mayo, lanza nuevo single: Never Really Over. Ha sido ella misma, a través de su cuenta de Instagram, quien ha dado la noticia.

De hecho, ha desvelado la portada de la canción. En ella la vemos con una melena muy ochentera (a lo Dolly Parton) y vestida de naranja. Tras su etapa con Witness, donde la artista exploró el sonido más dance, Katy Perry podría volver a sus orígenes más pop. Quizá su colaboración con Zedd en 365 haya sido solo un puente. De hecho, fuentes de Universal Music, nos han dicho que "es muy ella en sus inicios".

Es verdad que la intérprete de Dark Horse aseguró, tras acabar su última gira, que necesitaba un tiempo hasta lanzar nuevo disco, pero, quizá este Never Really Over solo sea un pequeño aperitivo de lo que puede venir en esta nueva etapa. De hecho, los rumores sobre que KP5 podría salir pronto llegaron tras que la cadena de radio estadounidense New 102.7 comenzara a decir que la nueva música de la estrella pop estaba a la vuelta de la esquina.

¡Pero la cosa no se queda ahí! A Katy, que le gusta mucho un misterio, le ha dado por cambiar las fotos de perfil de sus principales redes sociales. ¿Y qué ha puesto? Nada más y nada menos que una especie de escudo, con un corazón en medio. ¿Una pista?

Un yin yang que simboliza el día y la noche y partido por un corazón. / Twitter

De hecho, los rumores cogieron fuerza a mediados del mes de mayo, cuando la misma cadena de radio anunció que Never Really Over iba a ser la nueva canción de la californiana. Pero, claro, del dicho al hecho hay un trecho. Dos semanas después, los Katycats de todo el mundo están gritando de alegría: Katy lanza nuevo single este viernes.

Además, el pasado 18 de abril, Katy lanzó el rémix de Con Calma junto a Daddy Yankee y Snow. Vamos, que la californiana está metida de lleno en su carrera musical.

Cabe recordar que Perry tiene cuatro álbumes de estudio en el mercado: One Of The Boys (2008), donde alcanzó la fama mundial gracias a temas como I Kissed a Girl o Hot N Cold; Teenage Dream (2010), donde se consagró como una de las cantantes pop del momento; Prism (2013), donde rompió todo tipo de récords con canciones como Roar o Dark Horse; y Witness, donde experimenta con nuevos sonidos.

Tendremos que esperar para ver si Katy Perry confirma si el single del viernes es un adelanto de todo lo que viene después. ¡Nosotros nos morimos de ganas de escucharlo!