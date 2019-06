Don Patricio, Cupido, Bejo, Locoplaya y otros exponentes de la movida canaria

Cupido, Don Patricio, Bejo, Locoplaya, Solo Astra y muchos nombres más. Pero, ¿qué está pasando en Canarias que hay tanta movida musical? Indagamos un poco y hablamos con Toni D, de Solo Astra y Cupido, para tratar de radiografiar lo que está pasando allá que viene tan fuerte y tanto nos gusta.

La historia de la música canaria del siglo XXI se está escribiendo ahora mismo, en este preciso instante, y a toda mecha. Algo está pasando en las islas Canarias. O al menos eso parece por la oleada de bandas y solistas que de un tiempo a esta parte venimos escuchando sin parar, y que están conquistando a público y crítica. La mayoría de nombres en este fenómeno tiene un nexo en común: nacieron en las islas pero ya no viven allá. Eso sí, esa sangre canaria corre por su música.

La movida de El Hierro

Empezamos por uno que lo está petando ahora mismo: Don Patricio. Procedente de El Hierro, el rapero anteriormente conocido como El Crema lleva años en esto, y comenzó nada menos que con una canción nominada al Goya en 2011: Caleta Beach. Hoy podemos hacernos una idea del fenómeno Don Patricio atendiendo a las cifras de escucha: su canción ‘Contando lunares’ tiene 55 millones de reproducciones en Spotify, y ‘Enchochado de ti’ 24. Casi nada. Recomendadísimo escuchar su disco ‘La dura vida del joven rapero’ lanzado en enero de 2019 de cabo a rabo.

Entre la crew habitual de Don Patricio está Cruz Cafuné, el MC canario con el que firma este aclamado ‘Contando lunares’, y ex colectivo BNMP (Broke Niños Make Pesos), una unión ya extinguida pero interesantísimo hilo del que tirar para bucear aún más en qué es lo que está pasando en Canarias y de dónde viene. Más colegas de Don Patricio: Bejo y Uge. Juntos los tres forman Locoplaya, otra banda imprescindible del buenrrollismo isleño. Rap con esencia estival. Ponte ‘Crazy’ una canción que tiene ya su par de añitos, y vuela con dirección a tu verano.

Por supuesto, tanto Bejo como Uge tienen sus propias facetas en solitario. Constantes alusiones a las islas afortunadas en sus letras, exaltación del bellísimo acento canario, y mucho, mucho flow tropical para mover el cucu y el corazón. Comparten sonidos que no entienden de etiquetas: rap, trap, dancehall o reggae, todo a la vez, removido y entregando un estilo de música simplemente irresistible. Tienen en común también una estética colorista, desenfadada, post-internet tropical, ¡el futuro era esto! A la que escribe le fascina especialmente la pronunciación de la letra “ch” de estos amigos insulares.

Cupido, maravillosa sorpresa

Cupido son Solo Astra (canariones -es decir, procedentes de Gran Canaria-) y Pimp Flaco. Una unión que se traduce en la auténtica fusión entre el trap y el indie, apta para los oídos de uno y otro bando, cada vez más difuminados por cierto (¡que viva la amplitud de miras y abajo los compartimentos estanco musicales!). Y es que el pop psicodélico, vaporwave, o como queramos llamar a lo que hacen magistralmente Solo Astra le van que ni pintadas con el rollo urbano del trapero Pimp Flaco.

Por cierto, que Solo Astra no hacen un parón como banda pese a petarlo con Cupido, y lanzaron por sorpresa esta primavera ‘Food Compilation’, un largo con algunas canciones nuevas y temas anteriores. Un álbum conceptual sobre comida abordado desde la experimentación y curiosidad que están moviendo los pasos de esta talentosísima banda.

Junto con Pimp Flaco les sale otra cosa: un pop difícilmente definible, unas letras afables y románticas, y una música que entra bien prácticamente a todo el mundo pese a la voz pitufada (hay quien todavía es reticente a eso, ojo). Irrumpieron con ‘No sabes mentir’ y hasta la mismísima Christina Rosenvinge está rendida a sus pies. No en vano Toni D, guitarra y teclados, es músico en su banda.

Toni D (Solo Astra, Cupido) recomienda y nos cuenta cómo lo ve

Precisamente con Toni D hemos contactado para que nos cuente un poco más allá y nos recomiende toda esa canariedad de la que no nos hemos apercibido por aquí. “En Canarias hay mucha tradición de bandas tributo, es algo que se ha hecho mucho toda la vida, y es lo que hemos visto desde pequeños”, comenta, mientras se alegra de toda esta oleada musical made in Canarias. “La mayoría estamos fuera, y quizás se nos tiene más en cuenta en la península. Nadie es profeta en su tierra y eso es una realidad”.

Toni D comienza recordando cómo El Guincho ya sacó a la palestra la canariedad musical hace más de una década con su Alegranza, un discazo de una calidad incontestable y que ya permitía vislumbrar el gran artista y profesional de la música que teníamos delante, y al que ahora aplaudimos produciendo grandes referencias e involucrado proyectos gigantes y con altura (guiño guiño).

Pero hablemos de bandas canarias de ahora con Toni D: “Estoy escuchando mucho Amorevera, antes conocidos como Luz Futuro, un rollo new wave y electrónica muy chulo que me parece súper interesante. Ellos sí que viven allí, son de los pocos que no están por la península”.

Toni D también aprovecha a recomendarnos a Texxcoco. “una banda de garaje así un poco punk” liderada por Adriana Moscoso (¡al fin una mujer en esta amalgama de nombres y sonidos!). Texxcoco son parte del catálogo de Subterfuge y carne de festivales y escenarios indies por toda España. Que no solo tropicalismo podía salir del archipiélago, homenaje a la Velvet incluído.

Y otra isleña con nombre femenino que Toni D recomienda tener en el radar: Cintia Lund, nacida en Gran Canaria pero de padre sueco, país en el que pasó su infancia. Esta mezcla explosiva combinada con su joven incursión en Nueva York nos trae una propuesta que mezcla el folk o el dream pop con una elegante y personalísima voz. Lund ha hablado en muchas ocasiones de lo mucho que ha escuchado a Lykke Li, Metronomy o Goldfrapp. Otro planeta dentro de Canarias: fetén, y también fichada por Subterfuge.

Toni D concluye compartiendo una reflexión: “lo que echo en falta es que toda esta ebullición se promueva en nuestras islas y tenga un lugar en ellas. Allí parece que estamos en la sombra, no hay prácticamente salas en las que se programe esto que está sucediendo, y quizás el público no está del todo al tanto. Es curioso, con Cupido hacemos sold out en toda España pero en nuestra tierra cuesta más”. Secundo la moción y añado que como monten el Canarias Music Festival con toda esta escena en la palestra, que se preparen que somos muchos los que vamos sin pestañear. Canarias, nuevo paraíso musical, abran sus orejas que así está el tema.