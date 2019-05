Dagny, la artista noruega en la que se ha inspirado Katy Perry para ‘Never Really Over’

Katy Perry ha vuelto. La estrella del pop ha lanzado este viernes Never Really Over, su nuevo single y lo que muchos ya consideran el tema con el que regresa a sus inicios. La verdad es que la canción suena más al pop de Teenage Dream que al dance-pop de Witness, pero ojo, porque también hay que tener en cuenta que el comeback de la cantante bebe mucho del pop escandinavo, concretamente del sonido de Dagny. Y es que nuestra Katheryn Elizabeth Hudson ha querido regresar a la música "versionando" Love You Like That, tema original de la intérprete noruega.

Videoclip oficial de 'Never Really Over'

Lyric video de la canción 'Love You Like That', de Dagny

Muchos consideraran que Never Really Over es un plagio de Love You Like That, pero nada que ver. La propia Katy confirmó en una entrevista para VG que su sencillo es una composición hecha a partir de la pieza original de Dagny. "Ambas canciones se parecen, sobre todo algunas armonías y el modo en que la canción va hacia arriba", explicó al miedo noruego.

Por su parte, Dagny compartió en su cuenta de Instagram la portada de Never Really Over, desvelando a todos sus seguidores que había participado en la composición de la canción: "Estoy más que emocionada de formar parte de este bebé".

Digamos que es un caso similar al del supuesto plagio de Paulina Rubio a Auryn, solo que en este todas las partes son conocedoras y están de acuerdo.

¿Quién es Dagny?

Dagny es una cantante que conviene tener en el radar. Original de Noruega, esta artista de 28 añitos hizo sus pinitos en la música allá por el año 2009, pero fue varios años más tarde, concretamente en el 2016, cuando consiguió su primer hit: Backbeat.

La canción formó parte de su primer EP (Ultraviolet) y, a partir de entonces, empezó a probar suerte con varios singles sueltos, entre ellos este maravilloso Love You Like That del que te hablábamos. En su discografía también hemos encontrado varias colaboraciones a tener en cuenta: una con Børns y otra con Steve Aoki, estrenada este mismo año.

Videoclip oficial de 'Backbeat', de Dagny

Aunque las comparaciones son odiosas, en este caso nos sirven para definir el producto musical que ofrece Dagny. Y es que si te gusta la Katy Perry de sus comienzos o Pixie Lott, la estrella noruega podría ser todo un descubrimiento para ti.