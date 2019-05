Vanesa Martín y Abel Pintos - En el Aire [2019]

Vanesa Martin es una de las cantautoras más exitosas del panorama nacional. La malagueña sabe tocarnos el corazoncito con sus preciosas letras y su característica voz. No nos extraña que sea una las artistas más seguidas de nuestro país.

El pasado noviembre, Vanesa lanzó Todas las mujeres que habitan en mí, el sexto álbum de estudio de su carrera. Con dieciséis nuevos temas, donde se desnuda emocionalmente, la artista no ha parado de recibir elogios por sus nuevos temas.

Ahora, casi un mes después del éxito de su último videolclip, De Tus Ojos, protagonizado por la mismísima Adruana Ugarte, Vanesa ha lanzado nuevo vídeo. Se trata de En el aire, la colaboración que tiene con el cantante argentino Abel Pintos.

En el vemos a Vanesa y a Abel compartiendo planos en un edificio abandonado. Eso sí, hay una zona donde encontramos tres sillones perfectamente puestos. Las imágenes de los dos artistas cantando se combinan con las de unas formas de agua congelándose. Una preciosa metáfora de lo que puede llegar a pasar con una relación.

Vanesa Martín fue hasta Buenos Aires para rodar el videoclip. Allí, bajo las órdenes del director Juan Ripari, rodó En el aire.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Abel Pintos (@abelpintos) el 6 May, 2019 a las 1:03 PDT

De hecho, Abel Pintos quiso dedicarle unas preciosas palabras a la artista en su cuenta de Instagram, tras rodar el clip:

“Hace una semana rodamos el video de “En el aire”, canción en la que participo como invitado de Vanesa Martín en su nuevo álbum “Todas las mujer que habitan en mi”. Nos divertimos, nos acercamos, nos encontramos y disfrutamos con mucha ilusión de que, cuando lo vean, sientan lo mismo. Gracias Vanesa. Gracias de todo corazón por invitarnos a tu espacio”.

Por supuesto, Vanesa le contestó con otro texto igual de emotivo:

“A más te conozco, más descubro que me gusta cada vez más coincidir contigo, que me siento cómoda y todo resulta fácil ... a más me acerco, más crece mi afecto y mi admiración , la risa y los espacios... creo que nada es casualidad y habernos juntado justo en este momento va a ser mágico y muy inspirador. Nutres mis sentidos compañero mío ! Gracias a ti por el sentir cómplice y cantar tan bonito.”

Pues esperemos que con tanta complicidad se animen a hacer nuevas colaboraciones. ¡El resultado es mágico!