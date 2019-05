Un tomate obligó a detener la gira de Ariana Grande

A veces los pequeños detalles marcan la diferencia. Y si no que se lo pregunten a Ariana Grande. La cantante se ha visto obligada a detener su gira por culpa de un tomate.

La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) tendrá que reprogramar sus shows en Tampa y en Orlando después de que los médicos obligaran a la intérprete a cancelarlos por una reacción alérgica.

De momento Ariana Grande no ha explicado por qué ha sufrido ahora esta reacción a un producto que forma parte habitual de su dieta.

"Me levanté increíblemente enferma hoy, fui rápidamente al médico y me ha dicho que posponga estos conciertos. Estoy más que devastada. Todavía me siento como si me estuviera tragando un cactus, pero mejoro lentamente" explicó la vocalista en sus redes sociales.

Miami asistirá hoy al regreso a los escenarios de Ariana Grande dentro de su Sweetener Tour tras recibir todo el cariño de sus incondicionales.

Casi lo que más dolor parece haberle producido a Ariana Grande es el hecho de que desde este momento tendrá que tener mucho cuidado para no comer tomate.

Un nuevo encontronazo con las hortalizas/frutas tras el limonazo del Coachella.