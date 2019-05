Jonas Brothers y Rosalía acechan a Sheeran y Bieber en la lista

Vivimos días de grandes incógnitas en la política, el deporte… Vale, pero ¿qué pasa con la música? Los oyentes de LOS40 afrontan la llegada de junio preguntándose quién (o quiénes) llegarán al primer puesto de la lista; sobre todo tras el sorpresón del sábado pasado, cuando Ed Sheeran y Justin Bieber debutaron en el número uno con I don't care. Después de su histórica entrada a nadie le extrañaría que tuvieran empuje suficiente como para repetir en lo alto, aunque tampoco sería raro que alguno de sus perseguidores se hiciera con la medalla de oro.

Si repasamos las primeras posiciones (y por tanto, los favoritos), en el #2 encontramos a Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin; en el #3, a Panic! at the Disco; en el #4 a Rosalía y de nuevo J Balvin, con El Guincho; y en el #5 (y los únicos de los citados que aún no han sido número 1), los Jonas Brothers. ¿Será esta su gran semana?

Rosalía, ¿rumbo al primer puesto? / Instagram

En cuanto a las novedades en lista, Vanesa Martín (con Carlos Jean) y Lewis Capaldi son los candidatos de la semana. Ya estamos contabilizando vuestros apoyos con el HT #MiVoto40, y el sábado sabremos si han sido suficientes para hacerles hueco en el chart.

Este sábado volveremos a sortear cuatro iPhones XR, uno cada hora; ahora que se acerca el verano, disponer de este pedazo de smartphone para sacar fotos de calidad es todo un lujo. Los oyentes también podéis participar en el programa votando en antena a vuestras canciones favoritas de la lista; para eso, hay que llamar al 902 39 40 40. A cambio, os llevaréis de regalo cuatro entradas para el Parque Warner (Madrid) y el libro Mil noches sin ti, de Federico Moccia. Además, cada oyente que vote en antena entrará en un sorteo de dos viajes a Roma para dos personas cuyos ganadores conoceremos en el último bloque.

Si quieres empezar el fin de semana de la mejor manera posible, conéctate al show de Tony Aguilar.