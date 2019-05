Estopa - Fuego [2019]

Si echamos un vistazo a la literatura juvenil romántica (y a la no tan juvenil también) nos damos cuenta de que la diferencia de clases no ha impedido que surjan intensas historias de amor que han demostrado que a veces las diferencias unen. ¿Quién no ha visto A tres metros sobre el cielo?

Eso es lo que nos proponen los hermanos Muñoz en el vídeo de Fuego, el primer single de lo que será su nuevo álbum de estudio, que llevará el mismo nombre y que servirá de pretexto para celebrar sus 20 años en la música.

El disco no llegará hasta otoño pero ya sabemos que traerá canciones inéditas. “Hacía años ke no estábamos tan impacientes de estrenar una canción”, escribían poco antes de este nuevo lanzamiento.

Y es que llevan un tiempo desaparecidos de los focos mediáticos y algunos consideran esto como una vuelta (pero sin haberse ido). El caso es que ya está aquí lo nuevo que nos demuestra que siguen siendo ellos, sin demasiados cambios. Siguen aportando un toque de rock a esa rumba que se empeñaron en rescatar hace dos décadas.

El vídeo lo han dirigido Hugo & Roger Menduiña y los actores que dan vida a la pareja de jóvenes que van contracorriente son Claire Romain y Saul Braco. Él es un chico sin demasiados recursos que se cuela en la fiesta de una chica bien. Aunque los invitados no lo entienden, ella le elige frente a los chicos con pasta que la rodean.

Y sí, hay fuego, el del coche que sirve de telón de fondo que no es uno cualquiera, es un seat panda rojo que seguro que si eres fan del grupo te suena de algo. Un guiño a su historia pasada y sus mayores éxitos.

Estopa está de vuelta con nuevo proyecto que ya tiene intención de presentar allí donde los hermanos se sienten más cómodos, sobre el escenario. Ya han compartido algunas de las fechas, así que podemos ir tomando nota.

Para el álbum todavía tendremos que esperar que pase el verano.