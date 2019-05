Bruce Springsteen y su Tucson Train

Habrá quién hable de un Bruce Springsteen diferente al que conocemos tras escuchar y ver Tucson Train. El nuevo videoclip del Boss cumple con lo prometido y la inspiración en los sonidos de los 60 y 70 del sur de California.

Hasta el próximo 14 de junio no llegará a las tiendas su nuevo disco de estudio aunque nuestros compañeros de LOS40 Classic ya han podido disfrutar de una escucha previa de este trabajo.

"We fought hard over nothin'/ We fought til nothin' remained/ I've carried that nothin' for a long time/ Now I carry my operator's license/ And spend my day just runnin' this crane/ My baby's comin' in on the Tucson train" canta Bruce Springsteen en el que ya se ha convertido en el tercer adelanto de Western Stars tras There goes my miracle y Hello Sunshine.

Tras cinco años sin nuevo material, The Boss publicará su 19º noveno trabajo, en este caso sin la E-street Band. Western stars cuenta con 13 nuevos temas creados bajo la producción de Ron Aniello y el propio Springsteen.

Melodías atemporales, tranquilas pero potentes y con un toque country que hacen que el intérprete de Born in the USA parezca volver en su momento más enérgico, aunque con más de media década de carrera a sus espaldas.