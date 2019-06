The Chainsmokers, Bebe Rexha - Call You Mine [2019]

The Chainsmokers están de enhorabuena. El dúo de DJs ha lanzado el cuarto single de su álbum World War Joy, que verá la luz este año. Call You Mine llega junto a Bebe Rexha y como sucesor de Who Do You Love, Kills You Slowly y Do You Mean. Y, además, llega acompañado de un videoclip.

En este nuevo tema, estos artistas demuestran su valía musical al ritmo de los sonidos electrónicos y pop que les caracterizan. Estos tres artistas cuentan la historia de una relación construida con la incertidumbre de saber si existe un hilo de esperanza o no, aunque son conscientes de que no podrían vivir el uno sin el otro.

Pero lo cierto es que nuestros protagonistas ya nos avisaron de lo que llegaría este viernes 31 de mayo. El pasado 28 de mayo, publicaron un fragmento del videoclip junto a su fecha de estreno.

Un vídeo musical en el que rebobinan en el tiempo para comenzar por el final de la historia, mostrando a una Bebe Rexha conduciendo un vehículo en el que The Chainsmokers parecen descansar. Aunque la historia da un giro inesperado. No descansan por cansancio, sino por estar muertos. ¡Lo que lees!

Ella acabó con la vida de ambos en el local nocturno donde trabaja como stripper. Y el videoclip nos conduce hasta la razón por la que la joven toma esta repentina decisión.

Call You Mine es el tercer hit en el que este trío se reúne. Ya trabajaron juntos en 2014 cuando publicaron el remix de I Can't Stop Drinking About You, el antecesor de Take Me Home, la canción que los DJs publicaron junto a Cash Cash y en la que también colabora Rexha.

Ellos ya se han unido a la fiesta. Solo faltas tú.