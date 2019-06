Alejandro Sanz arranca su primer concierto con recuerdo a Reyes y la colaboración de buenos amigos

Poco después de las 22:00 horas, el recién nombrado hijo adoptivo de Sevilla, Alejandro Sanz, conjugó de nuevo el “verbo” Sevilla, está vez a través de 3 canciones, incluyendo los 3 medleys de sus éxitos para las 45.000 personas que abarrotaron el Benito Villamarín. Ya había llegado el día, #LaGira ya está en marcha.

Llenazo total, en el primer gran concierto de #LaGIra de Alejandro Sanz en Sevilla / Universal Music

Tras presentar a su equipo en la intro del concierto mediante un vídeo donde aparecían sus nombres y caras, salía el gran protagonista de la noche al escenario, y la ovación del público hacía ver que había muchas ganas de Sanz. Hoy que no estás abría las puertas de dos horas y media de espectáculo, en las que hubo tiempo de bailar, emocionarse y sobre todo disfrutar.

Tras Azúcar en un bol y Aquello que me diste llegaba la primera sorpresa de la noche, un huracán de voz llamada Pastora Soler, irrumpía en el escenario a mitad de No tengo nada para dejar a todos con la boca abierta.

En un mix, nos recordó varios de sus éxitos, para después dedicar el concierto a la familia del recientemente fallecido jugador de fútbol José Antonio Reyes, los aplausos del público mientras coreaban “Reyes”, hacían que los bellos se te pusieran de punta.

Back in the city, Capitán Tapón , Los lugares, Mi marciana, Looking for paradise, daban paso a La peleíta y El tren de los momentos, para dejar a todos con la boca abierta al volver a escuchar en directo Lo que fui es lo que soy.

Ya a mitad del concierto, Antonio Carmona acompañaba tocando el cajón con Te cantó un son, y tras otro mix de éxitos, hacia un “Trato” con Sevilla.

Su actual single Mi persona favorita parecía ser una de las canciones más esperadas de la noche, ya que Sevilla entera la cantaba, para después ver como Rosario Flores, con un derroche de energía brutal acompañaba a Alejandro con Quisiera ser.

Después de Yo te traigo, el escenario se apagaba, para sin hacerse de rogar, empezar la tanda de bises. Ella, Amiga mia y Mi soledad y yo junto a Paty Cantú, nos llevó a ver a Alejandro Sanz, solo en el escenario para cantar Lo ves...?, aunque esta soledad duró poco, Arturo Pareja Obregón, autor del tema Sevilla lo tocaba al piano para que Alejandro y La flaka la cantasen junto a 45000 personas.

Como no podía ser de otra forma, Corazón partío cerraba un espectáculo con fuegos artificiales. Mucho nervio en el escenario tras ver de nuevo como había respondido Sevilla a la llamada y ver que el listón se había quedado bien alto para el resto de #LaGira.

Además, Alejandro Sanz recibió justo antes de iniciar el concierto dos reconocimientos por el éxito internacional de su último trabajo, #ElDisco, que alcanzó el estatus de doble disco de platino en España y que ha sido número 1 en 14 países. La entrega se realizó por parte de Jesús López, Chairman/CEO of Latin America and Iberian Peninsula, y Narcís Rebollo, Presidente de Universal Music Spain y Portugal.

/ Universal Music

Sin duda, una noche completa y un arranque de gira que sólo viene a reafirmar la condición de 'maestro' de Alejandro.