Jennifer López celebra los 20 años de su primer disco, 'On the 6'

Antes de que demostrara sus dotes como cantante, Jennifer López ya era una prometedora estrella del Bronx que dio el salto a la televisión interpretando al icono del pop latino Selena Quintanilla-Pérez en la Selena de 1997. Sin embargo, el impulso a la estratosfera del éxito le llegó con la publicación de su primer disco, On the 6.

El primer sencillo del disco, If You Had My Love, llegó a la cima de la lista de Billboard Hot 100, mientras que el álbum llegó al número 8, y llegó a vender casi 2 millones de copias en 1999, el año de su publicación. J.Lo también encabezó las listas de éxitos con No Me Ames, el dúo con Marc Anthony, y su gran tema imperecedero Waiting for Tonight.

La cantante y actriz estadounidense ha celebrado el aniversario del lanzamiento de su disco debut, con el cual fue impulsada al estrellato gracias a la popularidad que alcanzó entre el público.

La artista quiso conmemorar esta fecha especial para ella, los 20 años de On the 6, a través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, donde escribió sobre lo rápido que pasa el tiempo y la forma en la que la vida va constantemente cambiando y evolucionando.

En la publicación, la diva del Bronx compartió un vídeo de la época en el que escribe: “Me cuesta trabajo creer que hace 20 años lancé ¡On the 6!… La chica en este vídeo nunca dudó de que este era el lugar en el que debía estar… confiada y segura, y quizás, un poco ignorante ante todo lo que estaba por delante”. Asimismo, confesó que procura mantenerse fiel a lo que era: “Trato de aferrarme a ella todos los días, por todos los altos y bajos. Me gusta que pueda mantenerme siempre como una soñadora… con la niña dentro y un sinfín de posibilidades… aún creo que TODO ES POSIBLE!”.

La artista estará celebrando en pocos días nada más y nada menos que medio siglo de vida, y para festejar esta fecha tan especial, ha planificado una pequeña gira por varias ciudades de EEUU que lleva por nombre: It’s my party, en donde prevé ofrecer un extraordinario espectáculo a su público.