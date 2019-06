Pinto Wahin: “24 horas es una canción dedicada a mi mujer y al fútbol femenino”

Hace algunos años en LOS40 conocimos a Pinto Wahin como músico solista. Tras una dilatada carrera futbolística que culminó siendo zamora en el Celta de Vigo y conquistando títulos tan importantes como varias Ligas, Champions League, Copas del Rey... en el FC Barcelona, el ahora compositor, productor y solista se entregaba en cuerpo y alma a su otra pasión: la música.

Desde entonces le hemos visto colaborando, componiendo y produciendo para Ruth Lorenzo, Orishas, la banda sonora de Fast & Furious 8 o liderando la faceta musical del espectáculo del Circo del Sol dedicado a Messi.

Entre medias, varias canciones en solitario y un Grammy Latino por su trabajo junto a Niña Pastori. Pinto Wahin ha cambiado los guantes por la mesa de sonido y el micrófono y parece que tiene mucho que contar...

LOS40: 22 millones de reproducciones para 24 horas. ¿Te lo esperabas?

Pinto Wahin: No me esperaba este impacto. Ha sido todo muy orgánico incluso la manera en la que surgió la colaboración. Ya colabore con ellos junto a mi equipo de producción y composición, el tridente (Juanma Leal y Raúl Cabrera) en su disco en la canción Demuéstrame. Y CNCO me llegó a decir que era su canción favorita del disco. Así se generó una buena onda entre nosotros y de ahí viene la explosión de 24 horas. Aún no me puedo llegar a creer que tenga 22 millones de reproducciones

¿Siempre surgen las colaboraciones de esta forma?

Cuando tú te decides a colaborar con alguien y compartes esos ratitos en camerinos te das cuenta de si realmente tienes afinidad con esa persona. Yo soy de los que sí tengo buena sintonía entonces si como que me apetece colaborar. Si es un grandísimo cantante pero no siento esa energía que me atrae prefiero que no sea. Prefiero alguien que realmente conecte conmigo y para eso siempre es bueno compartir tiempo para darte cuenta de si tienes afinidad.

En el videoclip desde luego sí que da la impresión de que tenéis una bonita amistad y compartis pasión por la música y el fútbol

En el vídeo intento ofrecer un pequeño apoyo al fútbol femenino. Pienso que el fútbol femenino debería de estar más reconocido.La inspiración se la debo a mi mujer porque mientras jugaba al fútbol además también estudiaba música y producía. por eso mi mujer un día me dijo que a ver cuándo 24 horas para mí y de ahí surgió la canción.

¿Cómo pasa uno de levantar copas y títulos a ganar un Grammy Latino?

Yo soy una persona trabajadora y disciplinada. Creo que todo lo que he conseguido en la vida ha sido con esos valores como pilares. Siempre fui así en el fútbol y en la música mantengo la misma filosofía y la misma disciplina. La gente no me conoce mucho pero yo llevo en la música desde los 14 años. Yo creo mi primer grupo musical a los 14 años y vengo del equipo del rap y el hip-hop. En 2000 creo mi compañía, Wahin Makinaciones y creo que la gente no conoce eso. Yo consigo ese Grammy Latino por mi trabajo de ingeniero de sonido en una canción Niña Pastori.

El espectáculo del Circo del Sol sobre Messi va a ser histórico

A la vez que jugaba al fútbol, estudiaba para ser productor musical, para tener una especialización en estudios de grabación, he estudiado piano 3 años, guitarra 2 años, 2 años de batería... porque yo como productor lo que quería era conocer los instrumentos para de esta manera intentar sacarle el mejor provecho posible.

De ahí que consiguieras el Grammy en un género que, a priori, no era el que te apasionaba

La gente no era consciente de que mientras estaba en el fútbol me formaba en la música. Algunas preguntas las eludía porque tampoco quería que la gente se confundiera de que yo estaba dispersándome. Yo estaba focalizado en el fútbol pero también se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Que después de toda esa formación alguien como Niña Pastori te muestre su confianza es genial y yo puse mi granito de arena con mi estudio, con mi visión del sonido y con el flamenco que no es mi palo pero lo conseguí.

Y formar parte de la banda sonora de Fast & Furious 8, producir a un montón de artistas como CNCO, Orishas, Cypress Hill, Chenoa, Dasoul, Kiko y Shara...

El estilo que me define es el urbano pero también versátil y amo la música. Me considero un artista y productor polifacético a la hora de mezclar los géneros.

Tengo suerte porque el género que se me da bien está de moda. Me he dado cuenta de que todas las puertas que para mí antes estaban cerradas para intentar producir artistas ahora se han abierto porque saben que mi especialidad es el urbano. Esas paredes se han caído y ahora funciona la producción del urbano para artistas como Ruth Lorenzo o Kiko y Sara. Parecía una moda pasajera pero se ha "popizado".

Parte de la culpa la tienen los futbolistas que en los vestuarios y en las celebraciones escuchaban música urbana latina y son referentes para millones de jóvenes en todo el mundo.

Nacho Herrero / Nacho Herrero

¿Que es lo que tienen los sonidos urbanos? Tiene calle y tiene ritmo. Esa es la palabra clave. En un vestuario que mejor que antes de un partido de tanta tensión tener un ritmo que ya te esta moviendo. Porque al final el corazón va a un ritmo y el corazón se acomoda el ritmo que está escuchando y se contagia. Entonces por eso se puso se puso de moda porque creo que tiene ese ritmo que te hace moverte y el que tú necesitas para liberar lo mejor en los momentos tan tensos justo antes de un partido y se escucha en realmente el 80-90% de los vestuarios.

También tiene mucho de festivo. En un vestuario necesitas esa alegría y esa sensación de fiesta.

Además de producir, componías muchas canciones junto a tu equipo. ¿Cómo das el paso para quedarte esas canciones para ti y convertirte también en cantante?

Me gusta que los compositores sean reconocidos porque tanto valor tiene el compositor como el artista que canta la canción. yo siempre he sido de equipo porque siempre he pensado que son los equipos los que ganan y no solo un jugador. Por eso siempre menciona a mi equipo, el tridente. Son el equipo que me sustenta y vamos a más porque vamos en sintonía y todos a una. Yo siempre quise ser productor y nunca quise ser cantante pero parte del catálogo de nuestras composiciones eran tan personales que la gente de Sony me animó a dar el paso. Tenemos muchas canciones grabadas, ya he sacado dos singles y muy pronto habrá novedades sobre un posible EP.

Y además de todo eso, el 10 de octubre se estrena Messi10, el espectáculo del Circo del Sol sobre Messi en el que eres el director musical.

El espectáculo del Circo del Sol sobre Messi va a ser histórico. Vamos a contar la historia de una leyenda viva del fútbol. no va a dejar a nadie indiferente y va a tocar la fibra a todo el mundo. Para mí ha sido el reto más difícil que me he encontrado a nivel de composiciones. Lo más bonito y con lo que me quedo es que se va a contar la historia de un niño, Messi, que tiene un sueño y que lo consigue. Pero podría ser cualquier niño de cualquier barrio.