Cinco razones para no perdernos el 4ever Valencia Fest

Los británicos Tears For Fears y Keane y los granadinos Los Planetas son los grandes reclamos del 4ever Valencia Fest 2019, evento que aspira a convertirse en el primer festival urbano internacional de la ciudad. Este evento celebra su segunda edición el 21 de julio en La Marina de Valencia, con artistas actuando en exclusiva en España, sets completos de gira, congregación de público nacional e internacional y atractivo turístico, son alguna de las características que hacen diferente a este festival. Y estas son solo algunas de las razones por las que no faltaremos a la cita.

Su ecléctico cartel

La segunda edición del festival valenciano afianza en su intención de abrirse a todos los públicos. De ahí la cuidada y variada selección artística que encabeza el mítico dúo británico de los 80 Tears For Fears, autores de himnos generacionales como Shout o Everybody wants to rule the world y que ha elegido este evento para actuar en exclusiva en nuestro país. Los también ingleses Keane son otra de las actuaciones únicas programadas, que regresan a España tras seis años de silencio. Los Planetas y La Plata son la apuesta más independiente del 4ever Valencia Fest. La importancia de estas actuaciones es notable también ya queson el grupo que abrió el camino del movimiento indie en nuestro país. La joven formación valenciana que en tan solo tres años desde su nacimiento se ha hecho un hueco en el panorama underground nacional, traerá al festival las canciones de su primer LP Desorden.

Conciertos completos

Porque pretende ser el primer festival urbano internacional de la ciudad y diferenciarse del resto de eventos nacionales ofreciendo conciertos completos y actuaciones exclusivas en España. Además de la apertura a todos los públicos y de las actuaciones en exclusiva, otra de las características diferenciales de 4ever Valencia Fest es que los cuatro artistas del cartel ofrecerán los sets completos que llevan en sus giras, sin preocuparse por tener que acortar la duración de sus shows. Un lujo para las bandas y para su público en el entorno de un festival. Esto es otro de los matices que hacen único a 4ever Valencia Fest, "queremos que la gente borre de su cabeza la idea de festival como tal y entienda este evento como un festival de conciertos completos" afirman desde la organización.

Única oportunidad para ver a Tears For Fears

Otra de las características del 4ever Valencia Fest es que será la única oportunidad de ver en España en 2019 a ears For Fears en su regreso a nuestro país después de veinte años. El emblemático dúo británico de los 80 autores de himnos generacionales como Shout o Everybody wants to rule the world y liderado por Roland Orzabal y Curt Smith, ha elegido Valencia para reencontrarse con el público español. Exclusiva también será la actuación de los otros británicos del cartel ya que, de las dos únicas fechas de Keane programadas en nuestro país para este año, la de Madrid ya está agotada y solamente queda el festival para disfrutar en directo de su nuevo disco publicado tras seis años de silencio.

4ever Valencia Fest 2018

Más que música

Por otro lado, el 4ever Valencia Fest pretende convertirse en el primer festival urbano internacional de València ya que cuenta con todas las comodidades de un evento congregado en una sola jornada y ubicado en la propia ciudad con muy buena accesibilidad y servicios. La programación musical internacional y exclusiva, sumada a la gran oferta hotelera de la ciudad y los atractivos de València como destino turístico, hacen que 4ever Valencia Fest pueda posicionar a la ciudad en el mapa internacional de festivales.

Un entorno privilegiado

La Marina Sur repite como el lugar privilegiado para disfrutar del festival en Valencia. Un lugar único donde disfrutar del mar, el ocio y la gastronomía. Además, con la mejor combinación de transportes para moverse por la ciudad. Te recomendamos que pasees, las distancias con cortas y aprovecharás las grandezas de la ciudad. Su casco histórico, sus puentes sus paseos por el Turia o sus maravillosas playas. La ciudad dispone de un amplísimo abanico de posibilidades.