Taylor Swift reivindica el Orgullo con un estilismo y un discurso que son una auténtica fantasía

“Feliz mes del Orgullo!!! Si bien tenemos mucho que celebrar, también tenemos un gran camino que recorrer antes de que todas las personas en este país sean tratadas de la misma manera”. Así comenzaba el texto que Taylor Swift ha escrito junto a la carta que ha enviado al senador de Tenesse, Lamar Alexander.

Junio es el mes del Orgullo y, ella, como ya ha hecho en otras ocasiones, no ha dudado en mostrar su apoyo a esta causa. Este año ha puesto en marcha una iniciativa bajo el hashtag #lettertomysenator, en la que invita a todos los norteamericanos a enviarle una cara al senador de su Estado para pedir derechos igualitarios para todos.

“En excelentes noticias recientes, la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Igualdad, que protegería a las personas LGTBiq+ de la discriminación en sus lugares de trabajo, hogares, escuelas y otras instalaciones públicas”, continuaba su texto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 31 May, 2019 a las 9:05 PDT

Pero quedan cosas por hacer. “El siguiente paso es que el proyecto de ley vaya ante el Senado. Decidí comenzar el Mes del Orgullo escribiendo una carta a uno de mis senadores para explicar con qué fuerza siento que se debe aprobar la Ley de Igualdad. Les insto a que también escriban a sus senadores. Buscaré sus cartas buscando en el hashtag #lettetomysenator”, explicaba.

“Si bien aún no hay información sobre cuándo se presentará la Ley de Igualdad en el Senado para su votación, sí sabemos que los políticos necesitan votos para permanecer en el cargo. Los votos provienen de la gente. La presión de un gran número de personas es una forma importante de empujar a los políticos hacia un cambio positivo. Por eso he creado una petición en change.org para instar al Senado a que respalde la Ley de Igualdad”, añadía sobre la recogida de firmas que ha puesto en marcha de marcado carácter político.

“La falta de protección de nuestro país para sus propios ciudadanos hace que las personas LGTBiq+ tengan que vivir con el temor de que sus vidas puedan ser trastocadas por un jefe o un propietario homófobo o transfóbico. El hecho de que, legalmente, algunas personas estén completamente a merced del odio y la intolerancia de los demás es desagradable e inaceptable. Demostremos nuestro orgullo exigiendo que, a nivel nacional, nuestras leyes traten verdaderamente a todos nuestros ciudadanos por igual”, terminaba el texto que acompaña a su carta.

/ Rich Fury/Getty Images for iHeartMedia

Y como lo suyo no es quedarse parada, eligió un estilismo que es una auténtica fantasía y que simboliza su apoyo a este colectivo, para su actuación en el concierto Wango Tango de iHeartRadio en Los Ángeles.

Tocó varios temas y aseguró que “ya sabéis que todas mis canciones son sobre el amor”, en un discurso que también sirvió de apoyo a la causa LGTBiq+. “Siento como que sabes a quién amas, cómo debes vivir tu vida de la manera que quieres y debes tener los mismos derechos que cualquier otra persona”, decía sobre este colectivo.

Sin duda, el momento álgido llegó cuando apareció en escena Brendon Urie para cantar con ella Me! El cantante de Panic At The Disco! también llevaba una camiseta 100% Orgullo.

/ Kevin Mazur/Getty Images for iHeartMedia

“Por favor, por favor, piense en esas vidas que podría cambiar a mejor si su voto fuera para apoyar la ley de igualdad en el Senado y prohibir esta dañina e injusta discriminación”, escribía en su carta a Lamar Alexander. Una causa que trata de apoyar a “los ciudadanos americanos a los que se les ha negado por basarse en a quién aman o cuál es su identidad, en mi opinión, un acto anti-americano y cruel”.

/ Kevin Mazur/Getty Images for iHeartMedia

No es la única

Con tanto discurso lleno de pasión y entrega, no es raro que en las redes se haya volcado la emoción por el apoyo que le ha dado públicamente a este colectivo. No es la única, Dua Lipa es otra de las que ya se ha sumado a estas reivindicaciones de junio.

Empezaba junio con un: “¡Feliz mes del orgullo! Vive la vida según tus propias reglas, ama más rápidamente que nunca y sé tú mismo sin apologías. Ondea la bandera todos los días del año”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dua Lipa (@dualipa) el 1 Jun, 2019 a las 10:17 PDT

Está claro que en los próximos días vamos a ver muchos arco iris.