Juan Camus... ¿a Eurovisión 2020?

Sí, has leído bien. Juan Camus, el que fue concursante de la primera edición de Operación Triunfo se ha postulado como representante de España para Eurovisión 2020. Y lo ha hecho tras anunciar el lanzamiento de Solo Se Vive Una Vez, el sencillo de su nuevo álbum.

Todo ocurrió el pasado 1 de junio en Twitter. El cantante lanzaba esta noticia junto al siguiente mensaje: "Un tema dance compuesto por mí. ¿Eurovisión 2020? El tema perfecto para este verano, para la playa, la piscina, gym, clubs, Ibiza. ¿Algún DJ? Disponible el 13 de junio".

A estas palabras le acompaña un vídeo en el que ya podemos escuchar un avance de esta canción. En la imagen, observamos a una mano sosteniendo una tarjeta de crédito con el título de Solo Se Vive Una Vez, ante un coche deportivo en una pista de aterrizaje. ¡Puro desfase!

🌟NEWS🌟Aquí tenéis el primer Single de mi Nuevo Álbum con el mismo título "Sólo Se Vive Una Vez" Un tema #dance compuesto por mí. Eurovisión 2020?😂. El tema perfecto para este verano, para la playa, la piscina, gym, clubs, Ibiza. Algún DJ?😉 Disponible 👉 13 DE JUNIO #Ibiza2019 pic.twitter.com/I2m8F86YVC — Juan Camus (@juancamus) 1 de junio de 2019

Así es. A mediados de este caluroso mes podremos escuchar lo nuevo de Camus, su nuevo sencillo. Pero, ¿lo oiremos en directo sobre el escenario holandés?

Esto ha generado un aluvión de comentarios de todo tipo en las redes sociales. "Buf, piel de gallina", decía uno de ellos. "Desde México, ya estoy listo para este verano. Ya quiero el CD completo", comentaba Louis du Pointe, otro seguidor del artista. Sin embargo, Camus también ha recibido mensajes que rechazan la idea de que su tema viaje hasta Países Bajos para representar a su país.

Aunque ésta no es la primera vez que Juan se convierte en el foco de atención en Internet. El cántabro fue el único concursante de OT1 al que no invitaron para la Gala de Navidad de TVE, por lo que no dudó en dejar claro su enfado en los comentarios de una publicación de Noemí Galera. Y las redes se incendiaron.

Ahora, Juan Camus vuelve a llamar la atención de toda una generación que alguna vez soñó con tener a unos Bustamante y Àlex Casademunt luchando por su amor.

Y tú, ¿enviarías al cántabro a Eurovisión?