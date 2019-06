Inna publica ‘YO’, su primer álbum en español y el más experimental

Tras hacer bailar a medio mundo con sus éxitos Sun Is Up y, posteriormente, con More Than Friends, dos himnos que ya han quedado grabados para siempre en nuestra memoria, Inna publica nuevo álbum titulado YO y para sorpresa de todos, es íntegramente en español.

En YO, Inna muestra su lado más personal y arriesgado y experimenta con ritmos de toda clase y procedencia. No solo ella traspasa la barrera del idioma, ya que es rumana y nos tenía acostumbrados a oírla cantar en inglés, sino que este nuevo sonido, fruto de la mezcla de estilos y culturas, también está destinado a romper fronteras.

El dance es el estilo más característico de Inna y en el que hemos podido escucharla más. Pero, de sobra es conocida su afición por los ritmos latinos. De hecho, ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Yandel o J Balvin. Con YO cierra una etapa y nos invita a acompañarla por este viaje de la experimentación.

En octubre de 2018, lanzaba un potente vídeo en el que nos presentaba lo que íbamos a encontrar en YO. Por primera vez veíamos a la artista hablar en español y confesaba cosas como esta: "Frente al micrófono descubrí que cuando se lleva un sentimiento tan fuerte por dentro, él habla por sí solo."

Así presentaba YO

Tras esto, comenzaba a lanzar las canciones que formarían parte del proyecto. La primera fue Ra e iba acompañada de un poderoso y estético videoclip en el que Inna se rodea de mujeres. Era tan solo el pistoletazo de salida de la fusión que podríamos encontrar en el álbum completo. Sonidos árabes y su aguda voz dan forma a Ra.

Ra, el primer adelanto de YO

La siguiente era Iguana, una canción que podría recordar más a su estilo habitual. Más discotequera, más bailable, con ritmos electrónicos... Pero entonces, llegaba Tu Manera, lanzada el 7 de marzo de 2019 y se coronaba como la mejor canción del disco.

Tu Manera es un hit, acumula más de 25 millones de reproducciones en YouTube en solo dos meses. Inna saca su faceta más divertida y natural, abandona sus looks sexys para ir en chándal por un camping. Incluso, su forma de bailar es pegadiza en esta canción: sin vergüenza, con mucha actitud y derrochando buen rollo.

Tu Manera es la mejor canción del álbum

Gitana es otra de las canciones que más destacan, donde la fusión y experimentación llegan a su máxima expresión. Ritmos caribeños al principio, palmas flamencas después, gritos de "vamo', vamo'" de fondo, música electrónica... Lo tiene todo y suena de miedo.

Inna publica ‘YO’, su primer álbum en español y el más experimental

INNA ha salido con todo para conquistar al mercado internacional y en especial al latino, una industria cada vez más poderosa. YO es una mezcla tan universal que es imposible que pase desapercibida. Y a nosotros, ¡nos encanta!