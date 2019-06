La razón por la que Rihanna es la cantante más rica del momento

“Bitch, better have my money”, cantaba Rihanna en aquel hit de Anti en 2016. Pues bien, mucho dinero no tuvo que dar en esa ocasión, porque la de Barbados acaba ser nombrada por la revista Forbes la cantante femenina más rica del mundo.

La artista de 31 años, que publicó su primer disco a los 21 tras su mega hit Umbrella, no ha parado de trabajar, convirtiéndose en una de las grandes divas pop del siglo XXI. ¿O lo vais a negar?

Pues bien, este 2019, a pesar de que Riri lleva cuatro años sin lanzar disco, se ha convertido en la cantante femenina más rica del mundo, por delante de otras grandes estrellas como Madonna, Celine Dion y Beyoncé. ¿Y en cuánto se estima su grandiosa fortuna? Nada más y nada menos que en 600 millones de dólares (unos 530 millones de euros). ¡Nada mal, eh!

A pesar de que Rihanna lleva tiempo sin publicar música, no ha estado perdiendo el tiempo. ¡Ni mucho menos! La intérprete de Diamonds ha estado totalmente involucrada en su carrera como empresaria. De hecho, todos sus esfuerzos en los últimos años han estado en su línea de ropa interior y de maquillaje. Esta última, bajo el nombre de Savage X Fent y Fenty Beauty, se ha convertido en la favorita de miles de personas.

Una de las grandes diferencias de la marca de maquillaje de Rihanna en comparación con otras, es la cantidad de tonos de base que tiene: ¡hasta 40! De este modo, es muy fácil que un usuario encuentre el exacto para su piel.

Ha sido las ganancias de estos dos negocios la que le han llevado al top de las divas pop millonarias. ¡Y es que Rihanna ha sabido muy bien dónde invertir!

Ahora, estamos pendientes de que lance su nueva música. La de Barbados anunció que está ya trabajando en un álbum reggae que espera sacar pronto. ¿Podrá esto multiplicar por dos sus ganancias?