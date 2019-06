Copiar con chuletas está anticuado

En Anda Ya sabemos que se acerca el final del curso y la selectividad ya está aquí, lo que significa que en coles, institutos y universidades de todo el país tenemos a estudiantes tirándose de los pelos y a tope de estrés para intentar aprobar, en muchos casos en el último momento, los temidos exámenes finales.

Como en todo en la vida, siempre hay dos clases de personas. En este caso están los empollones que lo llevan todo fetén, esos que nunca salen contentos de los exámenes pero que siempre sacan un sobresaliente, y están esos otros alumnos a los que les ha pillado el toro por confiados, esos que viven al día y que en situaciones extremas intentan recurrir a un clásico para los más valientes… ¡Las chuletas!

Hay mucha gente que lo niega o lo oculta pero todos nos lo hemos planteado alguna vez, hasta Dani Moreno ‘El Gallo’ y Cristina Boscá. Nuestra presentador recuerda haber copiado una vez, y dice que, “fue muy triste. Era en el insti, en clase de mates, el profe me vio perfectamente, pero aun así me dejó copiar y me dijo que si no me aprobaba no iba a ser capaz de salir nunca de allí”.

Nuestro querido Gallo, no ha sido menos, aunque sus técnicas de copiar eran más pro, nuestro presentador era más de “cambiazos” aunque de tanto currarse estas trampitas, al final no le hacía falta sacarlas en el examen, ¡¡se las aprendía de memoria!!

Pero los tiempos han cambiado, y estas chuletas se han quedado muy atrás. Hasta el clásico pinganillo parece ya de la edad media. Los estudiantes más pícaros de hoy en día apuestan por nuevas técnicas para copiar, la más llamativa es, sin duda alguna, las gafas y lentillas inteligentes.

Un producto que permite enviar a través de las gafas inteligentes un escaneo de la hoja del examen, mientras un compinche, fuera del recinto, busca las respuestas a las preguntas y las devuelve a los relojes inteligentes de los estudiantes.

Pero como la policía no es tonta, y los profesores tampoco, ya se han creado métodos para desactivarlos. Como en Tailandia, la Universidad de Bangkok tuvo que anular el examen de ingreso para su escuela de Medicina debido a las trampas que hicieron algunos alumnos con la ayuda de dispositivos electrónicos.

