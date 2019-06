Liam Payne: "En One Direction nos lo pasábamos bien, pero a veces era un poco tóxico"

Y no lo decimos nosotros, sino los números. One Direction es la única banda en la historia de la música que ha conseguido que sus cuatro primeros álbumes sean número 1 en Billboard Hot 100, un logro que ni siquiera The Beatles alcanzaron.

Así lo ha informado Men's Health, la revista para la que Liam Payne ha ofrecido una entrevista que ya ha dado de qué hablar. Y no por su físico envidiable, sino por las declaraciones acerca de la banda a la que perteneció.

"A veces te conocen como 'el chico de la banda', algo a lo que no quieres llegar en cierto punto. Si eres lo que crees que eres, no tienes que demostrar nada". Así son las palabras con las que comenzó este encuentro.

Desde que One Direction anunció su descanso en 2016, sus integrantes no han podido evadir la gran pregunta: ¿volverá One Direction? Para sorpresa de sus seguidores, fue Louis Tomlinson el que les dio un hilo de esperanza. "El regreso de One Direction es inevitable", confesó en una entrevista.

Sea inevitable o no, hay ciertos elementos a los que Louis, Niall, Harry y Liam tuvieron que enfrentarse durante su plena adolescencia. "Es muy difícil cuando tienes el nivel de fama que teníamos en la banda. Ha habido mucha gente con problemas de salud mental que no han recibido la ayuda que necesitan y creo que eso es un gran problema en nuestra industria. Es lo mismo que le ocurre a todo el mundo y que lleva ocurriendo desde los 70. Sabes cuál es la trampa y si no tienes suerte, como yo, para salir de esa situación y volver al sentido de la normalidad, entonces sabes que todo es un poco diferente", declara Payne.

Con tan solo 14 años, y junto a sus excompañeros de grupo, el intérprete de Strip That Down, ascendieron a la fama de la mano del talent show The X Factor, forzados a madurar de manera repentina. "Hubieron muchas situaciones que debieron ocurrir para que ocurriese. No es algo que pueda ocurrir fácilmente o probablemente jamás volverá a hacerlo por la forma en la que Internet y The X Factor estaban empezando. Yo creo que fue suerte", añade.

Liam Payne: "Aunque pasé por momentos duros, también hubieron algunos en los que aprendí más sobre mí mismo".

Y es que Liam no ha podido evitar recordar esta intensa etapa de su trayectoria profesional, aunque no lo ha hecho como muchos imaginaban. "Cuando haces centenas y centenas de conciertos y son las mismas 22 canciones todos los días, incluso cuando no estás feliz, tienes que salir y hacerlo", señala. "Es casi como ponerte un disfraz de Disney antes de salir al escenario y dentro del disfraz estás enfadado todo el tiempo. Quiero decir, fue divertido. Nos lo pasñabamos muy bien pero había ciertas partes en las que era muy tóxico", concluye.

Una sensación a la que aún a día de hoy Liam confiesa enfrentarse. "Aún me cuesta decir 'no' porque no quiero decepcionar a la gente. Es mi propia naturaleza".

Sin duda, la decisión de este descanso temporal fue una de las más oportunas para la banda. La presión mediática y la propia exigencia de la industria podrían haber acabado con la paciencia y el bienestar de estos cuatro chicos que comenzaron dispuestos a cumplir sus sueños.

Ahora, trabajando en solitario, es inevitable la mención a la banda que les ha dado todo pero que, a su vez, les ha privado de otros factores. Eso sí, tras un tiempo desarrollando sus habilidades por separado, quizás vuelvan a echarse de menos muy pronto. Al menos, Tomlinson aún tiene esperanzas.