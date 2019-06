Chris Brown anuncia su colaboración con Justin Bieber

El nuevo disco de Chris Brown llegará más pronto de lo que esperas, y lo hará de la mano de diversas colaboraciones que ya han dado de qué hablar. Así lo ha anunciado a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado la portada, la fecha de lanzamiento y el título de las canciones que darán vida a Indigo a partir de este 28 de junio.

Una fecha que no solo los seguidores del cantante de R&B han apuntado en sus agendas, pues los fans de Justin Bieber también han señalado este día con subrayador amarillo fosforito. Lo han hecho por una simple razón: su artista favorito estará en el noveno álbum de estudio de Brown.

Así es. Ambos lanzaron una nueva colaboración bajo el título de Don't Check On Me junto a Ink, pues así es cómo figura en esta lista de canciones que el protagonista ha hecho pública. Ésta será la segunda vez que ambos unen sus voces en un mismo tema, pues ya lo hicieron en 2011 con Next To You.

Primero con Ed Sheeran y ahora con Chris Brown. Justin Bieber vuelve con más fuerza que nunca. Aunque esta noticia no ha sido recibida del mismo modo por todos sus seguidores. Hay quienes han compartido su felicidad y hay quienes rechazan por completo la idea de que su artista favorito trabaje con uno de los rostros más polémicos. Pero lo cierto es que no es la primera vez que Bieber y Brown muestran su amistad públicamente.

Sin ir más lejos, ya lo hicieron hace unas semanas, cuando el canadiense publicó una imagen de la famosa "ecuación legendaria" en la que comparaba a su amigo con Michael Jackson y Tupac. "Cuando Chris Brown fallezca tras una larga vida, echaréis de menos lo que teníais frente a vosotros todo el tiempo. Hacedme caso, ya lo veréis. La gente que ha ignorado el talento de este hombre... ¡necesita reevaluarse! Te amo, Chris Brown", decía la publicación.

Esto generó un auténtico aluvión de comentarios de todo tipo, pues el intérprete de Loyal fue acusado de agredir a su exnovia Rihanna en 2009.

Pero ahora Chris Brown, ignorando las críticas, llegará con un nuevo proyecto bajo el brazo, y no solo, sino acompañado de algunos de sus mejores amigos de la industria. Otro rostro conocido que formará parte de Indigo es Drake, con el tema No Guidance.

Indigo llegará en dos discos formados por un total de 34 temas y 3 de bonus tracks.

Y tú, ¿escucharás el nuevo disco de Chris Brown?