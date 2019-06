Dani Martín ya está grabando sus nuevas canciones

Por lo poco que nos ha ido contando Dani Martín a través de las redes sociales sabemos que ya está trabajando en lo que será su próximo disco, el que tomará el testigo de La montaña rusa (2016). Ahora sabemos, porque lo ha dicho él mismo, que ya está en el proceso de grabación.

“We are recording! Hijos de pe###rros mastines!!!”, escribía junto a una imagen suya de primer plano con gafas de pasta negra. Es aire tan intelectual nos deja ver lo concentrado que está ahora mismo en el proceso de dar forma a esas nuevas canciones.

“Estamos haciendo un puto y jodido disco sin hablar bien ni comportarnos correctamente! LQMDLG. Oh shittt!!!! Oh mamma!!!!”, continuaba dejando claro que sigue con esa actitud gamberra y provocativa que siempre ha arrastrado. Ese lema de ‘lo que me dé la gana’ lleva meses acompañándole y ya nos anuncia que no se va a poner barreras y podemos esperar cualquier cosa que no le importa lo que vayamos a pensar.

Hace poco más de un mes ya nos desvelaba que la cosa estaba en marcha: “Yo lo tengo. Después de dos años componiendo sé que son ellas que me van a acompañar en lo que viene. Me representan. Forman parte del permiso. Del viaje. De los encuentros con muchas personas. Del atrevimiento”.

Lo que no tenemos claro es si entre esas canciones habrá alguna que hable de su encuentro con Bego Martín, su chica, a la que hace unos días apoyaba en el lanzamiento de su primer libro.

En abril ya nos avisaba que ahora tocaba “grabarlo, mimarlo, cuidarlo. Y luego será vuestro para siempre”. Y hay muchos que están esperando que llegue ese momento, el de hacer suyas esas nuevas canciones que, como es habitual en él, salen de las entrañas.

Sidonie, Zahara, DJ Nano o la actriz Adriana Torrebejano ya han compartido emojis en los comentarios haciendo alusión a la emoción por lo que está por llegar. Desde aquí no podemos más que sumarnos.