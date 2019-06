¿Para qué grupo de K-Pop compuso una canción el ganador de Eurovisión 2019?

Desde que Duncan Laurence se subió al escenario de Tel Aviv para ganar el Festival de la Canción de Eurovisión el pasado 18 de mayo, su voz ha calado en lo más profundo de los más de 5,49 millones de espectadores que no se lo perdieron.

Y es que hasta las voces más triunfadoras caen rendidas ante el talento del K-Pop, y viceversa, ya que uno de los grupos de este género musical decidió contar con la inspiración de Laurence para uno de sus temas.

Todo ocurrió en 2018, cuando el neerlandés compuso Closer para el álbum New Chapter 1: The Chance Of Love del dúo surcoreano TVXQ.

Se trata de un grupo que comenzó su carrera en 2003 y que, desde entonces, se han convertido en los referentes de decenas de artistas que han surgido posteriormente. La agencia SM Entertainment fue la que los lanzó al mercado, una empresa que también ha cosechado talentos de la talla de Super Junior, SHINee, Girls' Generation, EXO, Red Velvet y NCT 127.

Con siete álbumes de estudio en el mercado coreano y nueve en el japonés, TVXQ han liderado las listas de éxitos de su país con algunos de sus temas. Algunos de los más conocidos son Mirotic y Catch Me.

Esta canción compuesta por Duncan cuenta con un significado profundo y cautivador, así como también sus melodías pop y R&B. En él, Max, integrante del dúo, expresa su más sentido amor hacia una chica tímida que no se atreve a dar el paso.

Unos sonidos hipnotizantes y calmados. Así compuso el intérprete de Arcade el hit de dos de los artistas más legendarios del nuevo género musical de éxito.