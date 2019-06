Miley Cyrus, enamorada de su debut en Black Mirror

Tal y como os contamos hace algunos días, Miley Cyrus está a punto de debutar en Black Mirror. Lo hará hoy, 5 de junio, en su episodio especial del que nos ha contado todos los detalles en una entrevista exclusiva en LOS40.

Miley se meterá en papel de una especie de diva virtual. Pero esto es Black Mirror y, por lo que intuimos, no va a ser todo lo que parece. La imagen de Miley Cyrus es el póster promocional del episodio Rachel, Jack and Ashley Too.

Y sobre el poster, su holograma y sus sensaciones al volver a la televisión nos ha hablado la intérprete en la única entrevista concedida para España y Latinoamérica.

"Dar el paso de estar en uno de tus shows favoritos es genial. Me encanta cómo es Black Mirror. El show es tan tekkie que me encanta saber cómo funciona, lo que hay detrás del telón, cómo hacen los episodios, mi holograma y mis muñecas. Es alucinante la manera en la que Black Mirror mezcla la fantasía y la verdad de lo que está pasando. Es un buen balance entre la fantasía y la oscura realidad en la que estamos viviendo. Es uno de mis shows favoritos y me encanta haber hecho este episodio" explica la vocalista y compositora.

Los que siguen la serie ya saben que cada episodio es una historia independiente que protagonizan actores distintos por lo que no es necesario conocer la serie para ver el capítulo de Miley Cyrus.