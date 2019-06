Zara Larsson: “Rosalía va directa hacia el estrellato”

Zara Larsson voló alto este martes en LOS40 Stage con un showcase íntimo y personal en el que la estrella del pop sueco cantó algunos de sus grandes éxitos y presentó su nuevo single: All the Time. Pero antes de disfrutar de su voz y sus canciones, la cantante fue entrevistada por nuestra locura Cris Regatero, dejándonos varios titulares.

Su próximo disco

Para empezar, Zara Larsson anunció que publicará pronto su tercer álbum de estudio, aunque antes sacará de forma oficial la canción All the Time. "El álbum está al caer, aunque todavía no tengo decidido qué canciones de las que ya han salido van a estar dentro. Seguramente Don't Worry Bout Me esté incluida", explicó.

Videoclip oficial de 'Don't Worry Bout Me'

Su hermana

Zara Larsson también habló de la incursión de su hermana Hanna en la industria musical: "Es un proyecto íntimo, personal y muy independiente. La verdad es que siento celos, en el mejor sentido de la palabra, de ver que hace lo que realmente quiere y le gusta. Echo de menos marcar mí línea, hacer lo que realmente quiero", afirma la intérprete de Lush Life. "Al final cuando tienes una gran exposición, la gente te dice el camino que tienes que llevar".

Su mensaje feminista

Sobre el papel de las mujeres en la música, la cantante lanzó un mensaje a tener en cuenta: "Defiendo el hecho de que haya mujeres en la industria de la música que deciden, que están detrás de las cámaras y en puestos de poder. Sea mi hermana o no, siempre voy a defender a cualquier mujer que quiera dedicarse a esto. Debería haber más mujeres en el mundo dirigiendo y apostando por sus proyectos".

¿Su Rosalía?

Por último, hablando del talento 'Made in Spain', Zara Larsson se declaró fan de Rosalía, la artista española con mayor proyección internacional a día de hoy: "Me encantaría colaborar con ella. La veo directa hacia el estrellato. Me gusta su sonido tan particular, de hecho me encantaría tener ese sonido en algunas de mis canciones".