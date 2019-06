Alejandro Sanz y Camila van como un cohete y Manuel Carrasco bate un récord: lo mejor de la lista semanal

La primera lista de junio ha venido cargada de grandes logros por parte de varios artistas. El más destacado, sin duda, el número uno por segunda semana consecutiva de Ed Sheeran y Justin Bieber con I don't care, que llega después de que la semana anterior hubiera debutado en el primer puesto. Pero también es de justicia poner en valor la subida de ocho posiciones —la más fuerte— de Alejandro Sanz y Camila Cabello con Mi persona favorita, que ya está en el #18.

En cuanto a las novedades en lista, la entrada más importante ha sido la de Vanesa Martín con De tus ojos (by Carlos Jean), que se ha insertado directamente en el #34. También se estrena con nosotros Someone you loved, de Lewis Capaldi, el británico de moda: debuta en el #37. El récord de permanencia lo ostenta ahora Manuel Carrasco, que después de 26 semanas en LOS40 tiene su Déjame ser en el #38. En el vídeo de arriba, Tony Aguilar te amplía información.