Ed Sheeran y Justin Bieber, imbatibles: repiten en el Nº1

Tras su fulgurante entrada directa al primer puesto el sábado anterior, I don’t care, el tema que firman a medias Ed Sheeran y Justin Bieber, se mantiene en lo alto una semana más. Una sorpresa relativa, visto el éxito del single no solo en nuestra lista sino en todo el mundo: ha sido número uno en Reino Unido, todos los países del norte de Europa, Australia y número dos en Estados Unidos.

No podía esperarse menos de la unión de estas dos estrellas, a pesar de que no es su primera colaboración. Este mismo 2019, ambos han cantado en el tema Earth, de Lil Decky, y anteriormente Sheeran compuso Love yourself para Bieber y Cold water, de Major Lazer, en la que el canadiense aparecía como invitado. Esperemos pues que I don't care no sea la última vez que se juntan y que esta bonita amistad siga dando singles de éxito. ¡Enhorabuena!