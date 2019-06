Madonna critica duramente la entrevista que publica sobre ella The New York Times

La próxima semana Madonna lanzará Madame X, su nuevo álbum del que ya nos ha avanzado cinco temas, el último, Dark ballet, este mismo viernes que nos ha dejado impactados por el magnífico vídeo que lo acompaña y que pone de relieve que la cantante no ha dejado de lado su relación con la imaginería religiosa ni las libertades sexuales.

De esos temas profundos es de los que le gusta hablar y, tal vez por eso, que Vanessa Grigoriadis, periodista del The New York Times, haya contado en la entrevista que publica sobre ella, de cómo son las cortinas de su mansión de Londres, no le ha gustado un pelo.

Y tan enfadada está con el resultado de ese encuentro con la prensa que no ha podido evitar expresarse duramente a través de las redes sociales.

“Después de muchas horas de trabajo, me quedo corta si digo que estoy decepcionada con el artículo”, comienza diciendo. Y claro, que Madonna critique así tu trabajo, tiene que doler. Ya de entrada, que el titular sea Madonna a los 60, no ha sido lo más atinado de cara a satisfacer los egos de la cantante.

“Parece que la sociedad no tiene arreglo y su necesidad imperiosa de hacer de menos, menospreciar o degradar a aquellos que sabe que son buenos. Sobre todo si son mujeres fuertes e independientes”, continua criticando. Y lleva el tema al terreno del feminismo.

“La periodista que ha escrito este artículo pasó horas, días y meses conmigo y tuvo acceso a un mundo que mucha gente no ve. Sin embargo, ha preferido centrarse en temas tan superficiales y triviales como la etnia de mi doble (en los ensayos de los premios Billboard), el tejido de mis cortinas o los comentarios sin fin sobre mi edad, la cual nunca habría sido mencionado si yo hubiera sido un hombre”, añade.

Parece que el tema de la falta de sororidad le preocupa. “A las mujeres les cuesta apoyar a otras mujeres aunque se las den de feministas intelectuales. Me arrepiento de haber pasado incluso cinco minutos con ella. Me hace sentir violada. Y sí, se me permite usar esta analogía pues yo misma fui violada a los 19 años”, sentencia haciendo alusión a un episodio del que ya había hablado con anterioridad.

“Esto es una prueba más de que The New York Times es uno de los padres fundadores del Patriarcado y yo digo: Muerte al Patriarcado que tan profundamente arraigado está en el tejido de nuestra sociedad. Jamás dejaré de luchar por erradicarlo”, termina diciendo.