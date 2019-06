Maluma nos enseña el modo de combatir el aburrimiento

No sabemos si Maluma tiene tiempo para aburrirse con la agenda tan apretada que tiene entre el lanzamiento de su disco, su documental, su gira… desde luego, tiene pinta de que no… pero nunca se sabe.

A muchos de nosotros, sin embargo, se nos echan las vacaciones encima y eso significa mucho tiempo libre, que está claro que sabemos cómo llenarlo, pero como no tenemos costumbre de tener tantas horas sin nada que hacer, puede que haya momentos en los que nos quedemos en blanco.

Para esos momentos en los que podamos empezar a sentir algo de aburrimiento, Maluma tiene un consejito: “El que este aburrido escuche esta canción para que vea como le cambia el mood 😃 “No se me quita, esto no se me quita...” @ricky_martin #MalumaBaby de mis favoritassss!!!”.

Y a estas palabras le acompaña un vídeo en el que vemos al colombiano todavía en pijama en un lugar paradisíaco (seguro que allí sería difícil que nos aburriéramos). Le tienen preparado el café, lo prueba, se quita la parte de arriba de su vestuario y se lanza a la piscina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma) el 6 Jun, 2019 a las 9:20 PDT

Aunque para él, la clave no está en nada de eso sino en la canción que suena de fondo, su colaboración con Ricky Martin, No se me quita que, según ha reconocido es una de sus favoritas. No estaría mal verles a ambos compartir un videoclip de este tema.

“Suena bien parce”, comentaba el propio Ricky Martin a su publicación. Luis Fonsi compartía un emoji con los brazos levantados mientras que Thalía le lanzaba un reproche: “Cabrooooon!!!! Invita coño!!!! Party time!”. Maluma recogía el guante y le contestaba con un “vente yaaaa!”.

No estaría mal ver a Thalía y Maluma compartiendo fiesta disparatada y cantando ambos por Rosalía, eso sería mucho más viral que el último vídeo de la mexicana homenaje a la catalana.