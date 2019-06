X-Men: Fénix oscura y El sótano de MA, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana aterrizan dos grandes estrenos en nuestra cartelera: X-Men: Fénix oscura y el thriller El sótano de MA.

Y por si alguien se queda con más ganas de gran pantalla, también desembarcan en la taquilla española la comedia Mejor que nunca, la francesa El creyente, la cinta de animación Mr. Link. El origen perdido y la apuesta nacional Antes de la quema.

NUESTRA DOBLE RECOMENDACIÓN SEMANAL:

X-Men: Fénix oscura es la nueva entrega de la saga, donde Jean Grey sobrevive a una misión de rescate en el espacio y vuelve (para desgracia de los suyos) más poderosa e inestable que nunca, por lo que deberá medir sus fuerzas y controlarlas. [AQUÍ puedes conocer más detalles sobre la superproducción].

Escrita y dirigida por Simon Kinberg (The Twilight Zone: Blurryman) y protagonizada por Sophie Turner (que deslumbró en la alfombra roja de la premiere), Jessica Chastain (Molly's Game), James McAvoy (Múltiple) y Jennifer Lawrence (Passengers).

La otra gran apuesta de la semana es El sótano de MA, que cuenta la historia de un grupo de adolescentes que acepta la invitación de una solitaria y misteriosa mujer para celebrar una fiesta en su casa. Justo cuando los jóvenes crean que todo anda de maravilla una serie de extraños sucesos pondrán fin a su alegría. [AQUÍ puedes ver en exclusiva una de sus inquietantes escenas]

Octavia Spencer (que ha recibido muy buenas críticas por su actuación) y Diana Silvers (Súper empollonas) protagonizan esta película dirigida por Tate Taylor (La chica del tren, Criadas y señoras).

Otras novedades que llegan al cine:

Unas ancianas de una residencia deciden pasar a la acción montando un equipo de animadoras. Cuando el hobby se convierta en competición, tendrán que contar con la ayuda de una joven cheerleader para que las entrene.

Diane Keaton (Annie Hall) y Jacki Weaver (Zeroville) lideran el reparto, bajo la dirección de Zara Hayes (The Battle of the Sexes).

Un joven de 22 años se unirá a una comunidad religiosa situada en un aislado monte para tratar de superar su drogodependencia. Allí luchará con sus demonios interiores a la vez que experimentará la fuerza del amor inesperado.

Cédric Kahn (Vida salvaje, Una vida mejor) es el director y Anthony Bajon (Rodin) y Damien Chapelle (Espèces menacées) sus actores protagonistas.

Chris Butler (El alucinante mundo de Norman) escribe y dirige esta aventura en la que un investigador de mitos tratará de encontrar al Eslabón Perdido, una suerte de criatura mitad bestia mitad humano.

Thriller cargado de comedia que mezcla la alegría de las chirigotas con la tensión de robar el mayor depósito de droga de toda España. ¿Qué puede salir mal?

Película dirigida por Fernando Colomo (La tribu, Isla bonita), en la que podremos ver las interpretaciones de Salva Reina (La lista) y Manuela Velasco ([•REC] 4: Apocalipsis).