Ed Sheeran y Justin Bieber podrían sumar este sábado su tercera semana consecutiva en el Nº1

Una gran pregunta se cierne sobre la lista de este sábado: ¿serán capaces Ed Sheeran y Justin Bieber, que se han mantenido en lo alto por segunda vez con I don’t care, sumar su tercera semana consecutiva en el primer puesto? Si hay dos artistas capaces de conseguirlo son ellos, que ya lograron debutar en el número uno con este single que está siendo un exitazo en todo el mundo.

Va a estar reñido, porque entre sus perseguidores hay también favoritos claros a llevarse el gato al agua. Los otros dos puestos del podio están ocupados por dos canciones que ya han sido número uno: High hopes, de Panic! at the Disco, y Say my name, de Bebe Rexha, David Guetta y J Balvin. Hay que contar también con los Jonas Brothers, cuyo Sucker ocupa la cuarta plaza. Sería bonito que alcanzaran la cima de la lista, porque curiosamente nunca fueron número uno con sus anteriores canciones. Unos Jonas Brothers que esta misma semana estuvieron en las dependencias de LOS40, donde se presentaron por sorpresa ante un grupo de fans.

Mucha atención también a Rosalía, J Balvin (de nuevo) y El Guincho, que están en el #5 con Con altura, y a Morat con Aitana, que tienen a Presiento en el #6.

Como posibles novedades en lista se postulan tres canciones a cargo de artistas masculinos y de última hornada: los nuevos singles de Mahmood con Maikel DelaCalle, Don Patricio con Cruz Cafuné y la banda Sinsinati. Para que entren, debes apoyarlos con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Premios, noticias sobre el CCME 2019, sorpresas… Todo esto y mucho más en las cuatro horas más cañeras y divertidas de la radio musical española; ¡síguenos!