La playlist de Macarena Gómez incluye canciones de Rocío Jurado y The Divine Comedy

Cada miércoles, Macarena Gómez se asoma a la pequeña pantalla como Lola Trujillo, una de las vecinas de Montepinar más queridas por el público de La Que Se Avecina, serie que sigue siendo líder de audiencia con once temporadas en su haber. Acaba de empezar el rodaje de 30 Monedas, para HBO, a las órdenes de Álex de la Iglesia. Aún así, nos ha hecho un hueco y ha elegido para esta semana canciones significativas a lo largo de sus cuarenta años.

LAS RECOMENDACIONES DE MACARENA GÓMEZ PARA LA SEMANA

For Us, de San Leon. Muchas de ellas son canciones con las que ha crecido, pero la primera canción que escoge Macarena pertenece a la banda de su marido, Aldo Comas, un gran melómano (además de músico, director e instructor de vuelo) que ha introducido diferentes géneros y épocas al gusto de Macarena, quien ya de por sí se reconoce ecléctica. Juntos forman una pareja icónica y tienen un hijo, Dante, de cuatro años. Ella llegó a su boda en paracaídas, ¿sería con este temazo?

A lady of a certain age, de The Divine Comedy. Quizás escuchó al grupo de Neil Hannon para prepararse su interpretación en la película Musarañas, que fue alabada por la crítica, y supuso todo un desafío en su carrera y la nominación en los Goya. Como también lo fue atreverse a cantar en El Calentito, de Chus Gutiérrez, film ambientado en La Movida donde era una punk que se marcaba el hit "Bailamos fatal" junto a Verónica Sánchez y Ruth Díaz.

En un rincón del alma, de Alberto Cortez. Ella muere con esta canción, y por ella morían en SexyKiller, comedia de terror en la que era una despiada asesina. Recientemente también hemos podido verla en El fotógrafo de Mauthausen, la serie Dorien de los Hermanos Prada y la película En las estrellas, de Zoe Berriatua.

Qué no daría yo, de Rocío Jurado. Nacida en Córdoba, la descubrimos en la miniserie Padre Coraje, donde se ponía en la piel de una drogadicta que llamó la atención presagiando todo lo que vendría después, como La Vida de Rita, donde era la hija adoptiva de Verónica Forqué, Las Brujas de Zugarramurdi o su papel en Pieles, esa joyita de Eduardo Casanova, en el que borda a una prostituta sin ojos.

Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. La actriz define esta canción como pura poesía. De Melendi no ha seleccionado ninguna, pero, ¿sabíais que protagonizó el videoclip de Novia a la fuga del asturiano? Si lo desconocíais, también podéis verla en el videoclip de San Leon, Hysterical Eyes.

Emmenez-moi, de Charles Aznavour. Apasionada de la música en francés, por su trabajo recorre la península y hasta el globo asiduamente, sobre todo para recoger premios, como el de mejor actriz en el Actors Awards de Los Ángeles, por el corto Mabelle, o Talento Andaluz en el Festival de Cine de Málaga.

El meu avi (Catalan Version), un tema indispensable para ella, amante del folklore en todas sus variantes, y que además guarda una entrañable relación con Cataluña, donde vivió. También estudió arte dramático durante tres años en Londres.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Je veux te voir- Disco D Remix, de Yelle, el remix del sencillo de 2007 con el que despegó este excéntrico y divertido dúo francés es un trallazo electro-pop que no puede faltar en cualquier sábado noche que se precie.

That´s not my name, de The Ting Tings, todo un hype que lleva una década reventando clubs de medio mundo, perteneciente a su álbum de debut, We started nothing, con el que triunfaron gracias también a Great DJ o Shut ut and let me go.

Je veux, de Zaz. La francesa canta en este tema "quiero amor, alegría, buen humor" y es justo lo que contagia al empezar los acordes de la canción. Alba Reche lo versionó en una de las galas de Operación Triunfo y terminó cantándola con ella con el bonus track de Qué vendrá, su último single.

To my love- Tainy Remix de Bomba Estéreo. Estos colombianos que llevan quince años de carrera a sus espaldas, fusionan ritmos caribeños con música electrónica, y éste con toda probabilidad sea uno de los himnos veraniegos del 2019. No me digáis que no es pegajosa.

Love killer, de The Killer Barbies. Un clásico de la época en la que Subterfuge nos dotaba de lo mejor de la escena alternativa de nuestro país. Era la banda sonora de un famoso anuncio de refresco y se encontraba en el disco Generation Next, donde aparte de descubrir a estos gallegos liderados por Silvia Superstar, estaba la canción Train de Undrop que formó parte del 1998 como ninguna otra ese año.

Mi fábrica de baile, de Joe Crepúsculo. Ya lo dice el título. Bailable a más no poder. Con frases como "mi fábrica de baile no cabe en tu corazón pequeño" se ha marcado un temazo rompepistas.

Booty Swing, de Parov Stelar. Este austríaco llamado Marcus Füreder arrasa con su electro-swing, que puso música al anuncio de El Corte Inglés en la pasada primavera. Aunque podéis bailarlo en cualquier estación.

PLAYLIST:

https://open.spotify.com/playlist/1CAqIWtbRf7JB7WRAXnP08?si=FQ6XQVVhSgi6QVzJREeRXA