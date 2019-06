Primera imagen del videoclip de Aitana con Lola Índigo

Spoiler ya está a la venta. Después de varias semanas de espera y el lanzamiento de dos suculentos adelantos (Nada sale mal y Con la miel en los labios), Aitana por fin ha publicado su primer trabajo discográfico al completo, un disco en el que la ex triunfita vuelve a demostrar toda su versatilidad y su potencial como la artista pop con mayor tirón internacional.

Pero ojo, porque en lugar de tomarse un respiro, la cantante ya está pensando en su siguiente paso dentro de la agitada industria musical. Y es que mientras ultima todos los preparativos para Play Tour, su primera gira en solitario, ha empezado a cebar el que será el segundo single del álbum: Me quedo.

Se trata de su colaboración (la única del disco) con Lola Índigo, un tema compuesto por El Guincho y Alizzz que Aitana descartó de Tráiler por no estar completamente convencida de su resultado. "Hice Me quedo hace un año durante las sesiones de composición con El Guincho y Alizzz. Me encantaba la canción, pero le faltaba algo. Hace dos meses coincidí con Mimi en el estudio, se la enseñé y le dije: '¿No te gustaría poner algunos versos y hacer esta canción juntas?'", explicó la artista durante la presentación de Spoiler. "Ha sido una decisión de última hora y os va a gustar". ¿Y cómo suena esta decisión de última hora? Descúbrelo tú mism@:

Así suena 'Me quedo', la canción de Aitana con Lola Índigo

La canción huele a éxito y tiene todas las papeletas para ser uno de los grandes hits de este verano. La discográfica lo sabe y Aitana también, de ahí que hayan elegido Me quedo como el sucesor de Nada sale mal (Con la miel en los labios se lanzó como single promocional).

La intérprete catalana ha empezado a darle bombo al tema compartiendo la primera imagen del videoclip. En la instantánea podemos ver a Aitana con una maleta a cuestas en medio de un camino de tierra. ¿Será Lola Índigo la que acuda en su ayuda?