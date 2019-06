Ariana Grande se suelta el pelo (literalmente) para recomendar la serie de Miley Cyrus

Cuando nos imaginamos a Ariana Grande, siempre lo hacemos con su melena bien recogida en una larga coleta de caballo. Por eso, cada vez que la artista se suelta la melena (con sus extensiones correspondientes) se convierte en noticia. Es como ver una estrella fugaz o un coche amarillo, algo excepcional.

Pues bien, este viernes, la intérprete de God Is a Woman ha sorprendido a sus fans con una imagen en Instagram donde la vemos con el pelo sin recoger. Mirando a cámara, en sujetador y luciendo una sudadera rosa tamaño XXL, Ariana aparece impresionante con la melena cayéndole por un lado del cuerpo.

Pero lo mejor de la publicación no es la foto en sí, si no el bonito mensaje de apoyo que le ha dedicado a su amiga Miley Cyrus. La de Boca de Ratón ha querido apoyar a la ex chica Disney en su nuevo papel en Black Mirror (del que ya os dijimos que tenía mucho que ver con su etapa en Hannah Montana).

“Todo el mundo tiene que ir a ver inmediatamente el capítulo de Miley en Black Mirror. Es brillante y la amo, así como mi pelo, que está suelto de nuevo”, ha escrito la cantante en su Instagram para sus 157 millones de seguidores.

Por supuesto, Miley Cyrus ha contestado a Ariana Grande en los comentarios: “En serio, eres el angelito más mono que jamás he conocido”. ¿No son monísimas las dos?

Sin lugar a dudas, Ari y Miley se apoyan en sus carreras por eso no nos extrañaría escucharlas en una colaboración. Seguro que los fans de ambas artistas estarían encantados, ¡y nosotros también!