Shakira y Alejandro Sanz vuelven a 'torturarse' en directo

La última parada de #LaGira de Alejandro Sanz ha sido en Cornellá (Barcelona). Igual que ya ocurrió en Sevilla, el cantante ha invitado a varios amigos al escenario. Le hemos visto en el backstage con el hijo de Antonio Orozco y en escena, se han unido a él Judit Nedermann (con la que comparte un tema en catalán en su último disco), su buen amigo Arcángel y Shakira.

Hacía tiempo que no teníamos la oportunidad de ver a Alejandro con la colombiana en un mismo escenario. Pero ha ocurrido, han vuelto a rememorar ese momento de cantar, juntos, La tortura, el tema que les unió en 2005 con un éxito arrollador.

“Sorpresa, voy a estar cantando con mi amiguito Alejandro Sanz aquí en Barcelona”, explicaba en un vídeo que publicaba en sus redes minutos antes de salir a escena, “muy feliz porque ya estaba extrañando los escenarios”.

Ya en camerinos, la cantante no dudaba en compartir con todos los últimos retoques de su vestuario. “Minutos antes de salir con Alejandro Sanz esta noche, a última hora cortando flecos y agregando flecos”, explicaba.

Y los flecos salieron a escena y demostraron que sus icónicos movimientos de pecho y caderas no han perdido fuelle. Alejandro le dedicaba unas bonitas palabras antes de que saliera: “Es una de esas amigas que con solo su cercanía me cambia el ph del alma y si yo pudiera pedir un deseo sería cantar con ella. Ya saben que yo no soy de darme por vencido, así que, aunque ella es como un ser que orbita en otra galaxia, le pregunté si vendría a darnos un abrazo y me dijo que sí. Les presento a mi planeta favorito: Shakira”.

Unas palabras que emocionaron a la colombiana que no pudo más que responder con un: “Gracias por esas palabras y ese recibimiento!!! Si yo soy un planeta tú eres un astro y ayer brillaste como solo tú sabes”.

Y no cesó el cruce de piropos en redes ya con la resaca de esa gran noche. “Me encanta verte reír así. En definitiva la música no es más que la celebración de la vida. Estaba loco por verte”, escribía el día después. “Un abrazo de un amigo es un bálsamo para el corazón”, respondía ella.

Y mientras, todos los que pudieron disfrutar de ese momento de reencuentro, emocionados por ver que no han perdido esa magia que les hizo triunfar desde el primer momento que decidieron colaborar.