50 datos para revivir 1966, el año en que nacieron LOS40 Principales

Los 40 Principales vivía sus primeros momentos de vida en mayo de 1966. Poco después, en el mes de julio, ‘Monday Monday’ de The Mamas & the Papas sería su primer Número 1 y ahí comenzaría un hito en la historia de la música española.

Pero, ¿en qué contexto surgió? ¿Qué pasaba en el mundo y en España ese año cuando nacieron LOS40? ¿Qué películas se veían, cuánto costaba una entrada para un concierto o cuánto un kilo de arroz?

Nacieron y dijeron "adiós"

1. Este año nacieron músicos de la talla de Sinéad O’Connor, Toni Braxton, Janet Jackson, Shirley Manson, Samantha Fox, Rick Astley o Lisa Stansfield. También los españoles Fito Cabrales, Albert Pla, Pedro Guerra, Marta Sánchez o Carmen París.

2. Y en el mundo del cine este año cumplen también 50: J.J. Abrams, Salma Hayek, Helena Bonham Carter, Adam Sadler, Halle Berry, Robin Wright, Matthew Fox, Luke Perry o David Schwimmer. Mientras en España lo hacen actores como Emma Ozores, Gabino Diego, Luis Merlo, Ana Torrent y Achero Mañas.

Sinéad O’Connor, una de las artistas que nació en 1966, al igual que LOS40. / Getty Images

3. También son de 1966 escritores como Lucía Etxebarría, David Safier, Lorenzo Silva o Juan Bonilla.

4. Y otros como la modelo Cindy Crawford, el boxeador Mike Tyson, el creador de la Wikipedia Jimmy Wales, la presentadora Leticia Sabater o el que fuera locutor de LOS 40 Juanma Ortega.

5. Ese año dijo adiós el pintor y escultor suizo Alberto Giacometti.

6. Y los actores Buster Keaton y Montgomery Clift.

7. Además, en diciembre nos dejó el gran dibujante, animador, caricaturista y productor de películas Walt Disney.

Cultura

MÚSICA

8. Ese año Rapahel representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción 'Yo soy aquel' y quedó en la séptima posición. La victoria fue para el tema 'Merci, Chérie', representante de Austria.

8. Ese año Rapahel representó a España en el Festival de Eurovisión con la canción ‘Yo soy aquel’ y quedó en la séptima posición. La victoria fue para el tema ‘Merci, Chérie’, representante de Austria.

El cantante Raphael. / Getty Images

9. Entonces, un concierto de los Beatles valía unos 5 dólares en Estados Unidos, que es donde estuvieron de gira ese verano. Por España pasaron un año antes y actuaron en Las Ventas con entradas a 400 pesetas en silla de arena, y a 75 las de andanada, las más baratas. Como entonces el dólar estaba a unas 60 pesetas, el precio es equivalente al de la entrada en EE.UU.

10. The Mamas & the Papas, el primer número uno de Los40, lanzan al mercado su primer álbum, ‘If You Can Believe Your Eyes and Ears’ (en el que incluyen su ‘Monday Monday’).

11. Los Beatles publican ‘Revolver’, un álbum con que lograron alcanzar la cima de las listas de éxitos. El disco, que con frecuencia se cita como uno de los mejores de la historia del pop, contiene temas como ‘Taxman’, ‘Tomorrow Never Knows’ o ‘Eleanor Rigby’.

Portada de Revolver de The Beatles. /

12. En Estados Unidos, Bob Dylan triunfa con su álbum ‘Blonde on Blonde’, aclamado a su vez, como uno de los mejores discos de la historia del rock. Contiene el sencillo ‘I Want You’, y los míticos ‘Rainy day woman’, ‘Just like a woman’, ‘Sad eyed lady of the lowlands’ y ‘Visions of Johanna’, entre otros.

13. Por su parte, The Beach Boys editan su álbum ‘Pet Sounds’, un disco muy dolido y personal compuesto por el talentoso líder de la banda, Brian Wilson. Su tercer sencillo, ‘Good Vibrations’, fue también número uno.

14. Ese año también ve la luz ‘Sounds of Silence’ de Simon and Garfunkel.

15. The Beatles deciden dejar de tocar en directo debido a que las giras se habían vuelto peligrosas para su propia integridad física y a que no podían conseguir un buen sonido porque no podían oírse con los gritos de las fans. Su última actuación fue el 29 de agosto de 1966 en Estados Unidos. Sus teloneros fueron The Cyrkle, The Ronettes y The Remains y tocaron en el Estadio Candlestick Park de San Francisco ante aproximadamente 25.000 personas. El set de canciones duró solamente 33 minutos y entre los visitantes, detrás del escenario, se encontraban la cantante folk Joan Baez, Mimi Farina y una enorme cantidad de periodistas. Después de este concierto, sólo volverían a ofrecer un show en 1969 (el famoso concierto de la azotea).

16. Los principales Premios Grammy de este año fueron:

- Record of the Year: ‘A Taste of Honey’, de Herb Alpert y The Tijuana Brass.

- Album of the Year: ‘September of My Years’, de Frank Sinatra .

- Song of the Year: ‘The Shadow of Your Smile’ (Uno de los temas de amor de la película ‘Castillos de arena’), de Paul Francis Webster y Johnny Mandel.

17. Comprar una radio para escuchar LOS40 según los salarios del momento suponía un desembolso considerable. Un Panchito de Telefunken costaba desde 1.590 pesetas hasta 1.995. Según los catálogos y anuncios de la época, un modelo Gran Vals, por ejemplo, costaba 3.750 y un Romance, 3.950 pesetas.

Un aparato de radio Telefunken. / Getty Images

TELEVISIÓN

18. Los televisores en color empiezan a ser populares en Estados Unidos.

19. Durante 1966 llegan a la televisión americana series como ‘Star Trek’, ‘Batman’, ‘La Familia Adams’, ‘Dark Shadows’ o ‘Los Picapiedra’, que luego también se emitirían en España. Por aquel entonces también triunfan ‘Peyton Place’, ‘Doctor Who’, ‘The Benny Hill Show’, ‘Flipper’, ‘Embrujada’ o ‘The Prisioner’.

Un fotograma de La Familia Addams, la primigenia. /

20. En España ese año comienza a emitir la segunda cadena de televisión, bautizada como La 2 (en su momento la UHF). Ese año se estrena además la famosa serie de Chicho Ibáñez Serrador, ‘Historias para no dormir', y llegan otras extranjeras como ‘El túnel del tiempo’ y ‘Guardianes del espacio’. Por aquel entonces también se emite ‘Diego Acevedo’, ‘Hermenegildo Pérez, para servirle’ y programas como ‘Los Chiripitifláuticos’ o ‘Danzas de España’.

21. Otra curiosidad televisiva: la CBS emite por primera vez un programa animado basado en el libro Dr. Seuss, ‘Cómo el Grinch robó la Navidad’.

CINE

22. 'Un hombre para la eternidad', de Fred Zinnemann, fue la cinta ganadora del Oscar a la Mejor Película.

22. ‘Un hombre para la eternidad’, de Fred Zinnemann, fue la cinta ganadora del Oscar a la Mejor Película.

23. Ese año se estrenaron además ‘Persona’ de Ingman Bergman, ‘En Bandeja de plata’ de Billy Wilder, ‘Cortina Rasgada’ de Hitchcock, ‘Farenheit 451’ de Truffaut y ‘Batman, la película’, el primer largometraje sobre el personaje de DC Comics.

24. El precio de una entrada de cine en España era de 26,33 pesetas (de media).

25. Entre los datos curiosos de la época, uno sobre la película ‘Psicosis’ de Hitchcock: la televisión americana CBS decidió no transmitirla al considerarla una película demasiado violenta para su visualización en el hogar.

LITERATURA

26. La Real Academia de la Lengua acepta ese año 10.000 nuevos vocablos, entre ellos: alunizar, audiovisual, motovelero, historicismo, futuridad, vocalista y mangante.

27. El colombiano Eduardo Calderón gana el Premio Nadal con su novela ‘El buen salvaje’.

28. Y Marta Portal gana el Premio Planeta con ‘A tientas y a ciegas’.

29. Ese año se publican ‘A sangre fría’ de Truman Capote, ‘Cinco horas con Mario’ de Miguel Delibes, ‘La casa verde’ de Mario Vargas Llosa, ‘Todos los fuegos el fuego’ de Julio Cortázar, ‘El reparador’ de Bernard Malamud y ‘La subasta del lote 49’ de Thomas Pynchon. También ven la luz ‘Ultimas tardes con Teresa’ de Juan Marsé y ‘Señas de identidad’ de Juan Goytisolo.

El autor Truman Capote / Getty Images

Deportes

30. El Real Madrid F.C. gana su sexta Copa de Europa e Inglaterra – país antifrión- su primera Copa del Mundo. La temporada 1965 /1966 gana la Primera División de España de fútbol (la Liga) el Atlético de Madrid, y la temporada 1966 /1967, el Real Madrid. En ambas participan 16 equipos.

31. El francés Lucien Aimar gana el Tour de Francia, el ciclista profesional italiano Gianni Motta el Giro de Italia, y Francisco Gabica, la Vuelta a España.

32. El español Manuel Santana gana los individuales masculinos en el torneo de tenis celebrado en Wimbledon.

33. 1966 pasará a la historia también por ser el año en que se inaugura el Estadio Vicente Calderón.

Vida diaria

Vida diaria

34. Según el Mercado de Productos Alimentarios del Abecé Económico, un kilo de garbanzos costaba ese año alrededor de 28 pesetas y uno de arroz alrededor de 13.

35. Por su parte, un kilo de merluza fresca costaba 126 pesetas y uno de bacalao, 55.

36. Un litro de leche se vendía por 8,61 pesetas, según la misma fuente.

37. Según los últimos datos demográficos, pertenecientes en 1960 y recogidos en el Anuario Estadístico Militar correspondiente en 1966, había en nuestro país casi 31 millones de habitantes (concretamente 30.903.137). Por su parte, la población de Estados Unidos superaba ese año justo los 195 millones.

38. La renta por habitante era de 39.885 pesetas (según el mismo anuario)

39. El salario mínimo era de 84 pesetas diarias.

40. La temperatura mínima del mes de julio en Madrid, mes del primer número 1, fue de 39,1 grados. Y en la capital, durante ese mes, llovió solamente durante tres días.

41. Este año se instaura una ley en Estados Unidos por la que los paquetes de cigarrillos deben llevar la advertencia: "Caution! Cigarette smoking may be hazardous to your health." (¡Cuidado! Fumar puede ser peligroso para su salud.”)

Estética Yé-yé en la portada de un álbum. /

42. España vive el boom de la moda yeyé encabezada principalmente por la minifalda (cortas hasta el muslo), tras su aparición en Londres en 1965 de la mano de la diseñadora Mary Quant.

La cantautora francesa Françoise Hardy, un icono del pop yé-yé. / Pierre Vauthey/Sygma/Sygma via Getty Images

El año 1966 triunfan boom de la minifalda y los estampados extravagantes, ¿te atreves a rebuscar en el armario de la abuela?" El año 1966 triunfan boom de la minifalda y los estampados extravagantes, ¿te atreves a rebuscar en el armario de la abuela?

Justo en 1966 se pone de moda también la ropa extravagante con estampados variados: de flores, con motivos pop-art o étnicos, y también las chaquetas de punto, las gabardinas, los abrigos reversibles, y los vestidos con forma de campana. Las modas están cambiando de forma radical y comienza la tendencia unisex, gracias a la cual los sexos empiezan a vestir cada vez de forma más similar.

43. Los primeros melenudos empiezan a circular por las calles. Así el pelo largo (tanto de ellas como de ellos), popularizado por los hippies de finales de los 60, contrasta con los cortes al estilo Twiggy o Mia Farrow, propios de las más atrevidas.

44. Los guateques son la diversión del momento. Jóvenes de ambos sexos se juntan en la casa de uno de ellos, entre las seis y la siete de la tarde de un fin de semana para merendar, beber algo y sobre todo escuchar música y bailar. Quién poseyera un tocadiscos, conocido también como llamaba ‘pick-up’, era el rey del mambo porque en el momento costaban como mínimo unas 3.000 pesetas (como veíamos antes, el equivalente al sueldo de un mes de un empleo bien pagado). Por supuesto, había que conseguir también discos, sobre todo vinilos de cuatro canciones o EPs, que eran los que más abundaban en nuestro país.

El tocadiscos, una sensación en la música. /

Acontecimientos históricos

45. El 17 de enero de ese año, un bombardero estadounidense B 52 choca con su avión nodriza, cayendo al mar, cerca de Palomares (Almería). La población se preocupa seriamente al enterarse de que llevaba bombas termonucleares a bordo. Siete de los 11 tripulantes mueren. En marzo, el embajador de EE.UU., Angier Biddle, y el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, se bañan en la playa de Palomares como demostración de que no existe peligro de radiactividad, a pesar de no haber sido hallada aún una de las bombas termonucleares caídas allí en enero.

46. Este año se celebra, en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, la primera asamblea libre de estudiantes. Se producen también diferentes huelgas y manifestaciones universitarias pidiendo un sindicato democrático de estudiantes. En marzo, por ejemplo, unos 500 estudiantes se encierran en un convento de capuchinos de Sarria (Barcelona) para constituir un sindicato democrático. En Madrid, en mayo de este año, la policía carga contra unos 5.000 estudiantes que se manifestaban en favor de la libertad de asociación sindical.

47. Estados Unidos tiene cerca de 500.0000 soldados en Vietnam.

48. Turquía sufre un terremoto de 6,7 grados y se registran 2.520 muertos y unos 10.000 heridos.

49. La India sufre su peor hambruna en 20 años.

50. Tiene lugar el primer aterrizaje lunar. Rusia consigue que su Lunik 9 (no tripulado) aterrice en la Luna. Fue el primer objeto construido por el hombre en posarse suavemente en otro cuerpo celeste. Cuando se posó, tomó fotos y datos del panorama durante tres días.