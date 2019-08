¿Quieres el último vinilo de Kylie Minogue firmado por ella?

La música de Kylie Minogue ha marcado las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Step Back in Time, el recopilatorio que ha lanzado la artista y que la ha catapultado a la cima de las listas de éxitos, recupera todos esos ritmos haciendo un repaso por la historia de su carrera.

Entre los temas de este álbum, tenemos Spinning Around, On a Night Like This y Kids, su dueto con Robbie Williams. A estos temas se les unen los hits de Can't Get You Out Of My Head, In Your Eyes, Love At First Sight o Come Into My World, que pertenecen a Fever, el disco que consiguió cinco discos de platino.

Este nuevo álbum, el recopilatorio número 13 de la artista, reúne 41 de sus mayores hits y un tema inédito bajo el título de New York City. Sus álbumes han ocupado el puesto más alto de muy diferentes listas internacionales durante muchas semanas, además de haber vendido más de 90 millones de copias en todo el mundo.

