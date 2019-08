Se filtra el supuesto tracklist de 'Lover', el nuevo disco de Taylor Swift

Los seguidores de Taylor Swift están de enhorabuena. Su séptimo álbum de estudio Lover verá la luz el 23 de agosto de este año, y con él llegarán nuevos temas que acompañarán a The Archer, ME! y You Need To Calm Down.

Pero, ¿qué otras canciones encontraremos en este tan esperado y nuevo proyecto de la artista? Lo creas o no, ya puedes saberlo, aunque no de manera oficial. ¡Permanece atento/a!

Todo ocurrió tras la #LoverSecretSession que ofreció Taylor el pasado 2 de agosto a algunos de sus seguidores en su casa de Londres. Durante el evento, pudieron escuchar el nuevo disco en primicia, una experiencia que muy pocos tienen el placer de compartir.

Y es que las reacciones fueron inminentes. Las redes sociales se inundaron de mensaje de todo tipo con respecto a este nuevo proyecto y su escucha exclusiva, pero lo que Taylor desconocía es que una/o de sus seguidoras/es se encargaría de fastidiarle la sorpresa.

Crearon la cuenta @TracklistLover en Twitter y comenzaron a publicar los títulos de las canciones que formarán parte del álbum. Tal y como recoge PopCrush, el supuesto tracklist filtrado es el siguiente:

TRACKLIST DE 'LOVER' I Forgot You Existed Cruel Summer Lover The Man The Archer I Think He Knows The Americana and The Heartbreak Prince Paper Rings Cornelius Street Soon You'll Get Better (feat. Dixie Chicks) Death By A Thousand Cuts London Boy False God You Need To Calm Down Afterglow ME! (feat. Brendon Urie de Panic! At The Disco) It's Nice To Have a Friend Daylight

Aunque este no es el único rumor que anda circulando por la red en relación a este álbum. Otra seguidora que asistió a este evento asegura que lo nuevo de su artista favorita contará con una colaboración con Katy Perry y Selena Gomez. De ser así, ¿cuál de todas estas canciones dará vida a esta unión?

La publicación de esta lista ha generado un auténtico aluvión de críticas hacia su filtración, por lo que este usuario de Twitter acabó siendo suspendido y, probablemente, eliminado.

Y tú, ¿tienes ganas de escuchar Lover? ¡Ya queda menos!