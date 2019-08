Guía definitiva de festivales de septiembre 2019 en España

Deja de secarte la lagrimilla porque la época de festivales aún no ha acabado. ¡Que no! Que todavía queda fiesta para rato. Y no hablamos de festivales que "ni fú ni fa", no. Prepárate porque te esperan algunas de las mayores de la fiesta en septiembre... ¡y en España!

No importa si eres más de la electrónica, del indie o del pop. La música te espera a la vuelta de la esquina en un mes en el que no morirás ahogado por el abrasante calor, pero tampoco te congelarás de frío. Permanece atento/a a esta guía de los festivales que te esperan en septiembre de 2019.

Este mítico y archiconocido festival llega el próximo 7 de septiembre con Amaral y su única fecha en España, The Cardigans, Miss Caffeina, Two Door Cinema Club y Yungblud, entre otros. No faltes a tu cita en el Campus de la Universidad Complutense de Madrid.

Este festival diurno llega al Auditorio Municipal Cortijo de Torres de Málaga durante los próximos 13 y 14 de septiembre con música para todos los gustos. Love Of Lesbian, Viva Suecia, C.Tangana, Delaporte y Despistaos se subirán al escenario para amenizarnos el fin de semana. Además, el recinto contará con zonas de restauración y de relax. ¡Planazo!

Los 13 y 14 de septiembre también serán testigos de la fiesta favorita de los jóvenes amantes del pop. Pero esta nueva edición del CCME no llega de cualquier manera, sino dando la bienvenida a su primer formato festival, es decir, su primera celebración durante dos días seguidos y en el Recinto Valdebebas-IFEMA. Louis Tomlinson, Liam Payne, Agoney, Austin Mahone, Don Patricio y Natalia Lacunza son algunos de los artistas que no faltarán a su cita.

Nerja se llenará de música el 14 de septiembre, y lo hará de la mano de Macaco, Natos y Waor, El Canijo de Jerez, Nach y Locoplaya, entre otros. ¡Puro buenrollismo!

Llega la octava edición del Festival Granada Sound 2019 durante los días 20 y 21 de septiembre. La música alternativa protagonizará una de las ciudades españolas más visitadas y aclamadas. El cartel está formado por Vetusta Morla, Iván Ferreiro, La M.O.D.A. y Carolina Durante, entre otros.

Si te quedaste con ganas de volver a ver disfrutar de la música de Miss Cafeina y Sidecars en directo, podrás a hacerlo en el Gran Canaria Sum Festival, que los acogerá el próximo 28 de septiembre en el recinto Infecar. Texas, Fangoria y Carlos Sadness, entre otros, también se unen al cartel.

Además de todos estas fiestas de música en directo, también podrás disfrutar de otros esperados eventos, como es el caso del concierto Vive Dial de Cadenal Dial del 6 de septiembre, al que Cepeda, Beret, Aitana y Morat, entre otros muchos referentes, están invitados.

Prepárate porque tu nivel de adrenalina va a volver a dispararse en septiembre. ¡A darlo todo!