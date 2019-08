¿Reconoces a este famoso actor? (izquierda)

Lo has visto, sí, y muchas veces. Su cara se ha convertido en una de las más conocidas por millones de personas alrededor del mundo, y no lo decimos nosotros, si no los números. La serie que protagoniza se ha convertido en todo un éxito, y ha batido el récord de ser la más vista de lengua hispana en la plataforma de Netflix.

¡Bingo! El joven que aparece en el lado izquierdo de la imagen es, nada más y nada menos, que Álvaro Morte, El Profesor en La Casa de Papel. No era tan difícil, ¿no?

Esta foto salió a la luz en agosto de 2018 cuando él mismo la compartió en su perfil de Instagram. El que le acompaña es su amigo José Mora. "Toooodos tenemos un pasado. Y parte del mío fue así. Con uno delos grandes" son las palabras que acompañan a la imagen.

Con 44 años, Morte se ha convertido en uno de los actores más aclamados de la actual industria del cine y la televisión. Amar es para siempre y El secreto de Puente Viejo son dos de las series que también le han visto saltar a la fama.

Aunque él admite que el teatro es su mayor pasión. De hecho, cuenta con una compañía teatral llamada 300 Pistolas, donde comenzó a dirigir diversas y conocidas obras como El lazarillo de Tormes o La casa de Benarda Alba.

Su talento ha sido reconocido por diversos premios, como son los Feroz, la Unión de Actores e Iris, entre otros.

Pero tal y como asegura Álvaro Morte, "todos tenemos un pasado", incluso los posicionados en la cúspide de la industria del entretenimiento.