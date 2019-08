Ed Sheeran ft Paulo Londra & Dave - Nothing on you [2019]

Ed Sheeran es otro de esos artistas consagrados que está al día de las tendencias y no ha dejado pasar el interés que hay en el mundo entero por el urban latino. De ahí que no falte un guiño a este sonido en su álbum de colaboraciones.

En su caso ha optado por Paulo Londra. El argentino contaba hace unos días en el podcast de Pablo Varsky que “es increíble lo buena persona que es”, refiriéndose al pelirrojo. “Yo soy tímido y ahí estaba él más tímido, pero no podía creer estar al lado suyo. El chabón es increíble como persona y artista”, aseguraba en ese momento.

Contó cómo fue la historia de esta unión que forma parte de Nº6 Collaborations Project. “Me hablaron y me dijeron que podía ser que saliera algo con Ed Sheeran. Yo pensé que todo iba a terminar en un ‘no, al final…’. Estaba inmovilizado. Hasta que un día, estaba con Ovy (su productor) en Córdoba y me dijo: ‘Me está llamando el productor de Ed’”, relató.

Y la colaboración se puso en marcha. Les pasaron la base de la canción y les dijeron que iban justos de tiempo. En tan sólo cinco minutos el argentino ya les había pasado una primera versión del single.

"No tenía mucho que hacer. Me dieron 30 segundos. Estaba en llamas, quería rapear. Me dijeron que estaba bueno, pero quería una versión dos más cantada. Yo les dije ‘¿Cómo voy a cantar más que el chabón?’ No sé qué pretendían, yo no canto tanto. Igual se la mandé, para que se quedasen tranquilos. Al final eligieron la que yo dije que iban a elegir. Tenía que hacer algo mío”, explicó.

Y parece que estos dos tímidos han conectado y ya montan incluso juntos en bicicleta como podemos ver en el videoclip que comparten que, sin ser una gran producción, es efectista por el buen rollo y camaradería que transmite.

Y si el británico y el argentino son tímidos, el rapero que les acompaña, Dave, no parece ser muy diferente, no hay más que ver la seriedad con la que les acompaña en su paseo sobre dos ruedas.

El vídeo se grabó en Londres, dirigido por Cxrter Saint & Kamcordings, pertenecientes a la plataforma de música SBTV con la que ya trabajó Sheeran en 2010 cuando rodaron su primera sesión online con You need me, I don’t need you.