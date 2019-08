Maluma ft Sech - Instinto natural [2019]

Raro es el país latinoamericano que no ha lanzado ya una estrella en el urban latino. En el caso de Panamá, ahora mismo, el más internacional es Sech que ha colaborado ya con artistas como Nicky Jam, Farruko o Maluma.

Con el colombiano comparte una balada con ritmos reguetoneros que conocimos el pasado mayo. Un tema que pretende ser de corte romántico pero que, en realidad, no deja de ser una justificación muy masculina de la infidelidad. Si se come otras bocas no es porque ponga corazón sino por instinto natural. Eso sí, por lo menos, tiene el detalle de avisar antes. Otra cosa es que cuele.

No sabemos si este tipo de excusas le servirían a su chica, Natalia Barulich que, por cierto, ha hablado recientemente de su relación con el cantante. “Nunca pensé que tendríamos la relación profunda que tenemos. Juzgué su tipo de vida. La primera vez que le vi, por supuesto, fue un ‘wow, es precioso’, pero no pensé que fuera una cosa seria”, recogen los medios latinoamericanos.

Sin embargo, su relación se fue consolidando cuando se dieron cuenta de que les gustaba hacer cosas juntos y ya llevan dos años como pareja.

Y aunque él es un hombre muy deseado, ella no tiene problemas de celos, tiene la autoestima demasiado elevada. “También puedo tener a quien yo quiera, soy muy segura de mí misma, no tengo necesidad de volverme loca o celosa. Todos alrededor del mundo quieren tenerlo, y ¿yo qué? Todos los hombres también me quieren, pero yo no quiero a ningún otro hombre, solo a él”, confesaba.

Él, que sigue centrado en su carrera y que ahora nos presenta este Instinto natural, uno de los temas de su álbum 11:11 del que ahora nos llega el videoclip. Lo anunciaba como sorpresa en sus redes sociales aunque sus fans ya andaban pendientes de estas imágenes.