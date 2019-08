"¿Qué harías si tu hijo fuese gay?" Taylor Swift responde

Los seguidores de Taylor Swift están de enhorabuena. El lanzamiento del nuevo álbum de su artista favorita está cada vez más cerca, y no hay nada que pueda hacerlos más felices que nuevos himnos en forma de canciones.

Pero la intérprete de You Need To Calm Down no solo ha marcado un antes y un después en la historia de la música, sino también en la revolución de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

Para sus miembros, la decisión de Swift de usar su voz para darles visibilidad ha sido uno de sus mayores atractivos para ser recibida con los brazos abiertos. Y no es para menos, ya que las últimas declaraciones que ha regalado a la revista Vogue vuelven a ratificar su posición.

A la pregunta de "¿qué harías si tu hijo fuese gay?", la artista respondió con unas palabras que dejan a más de uno y más de una con su mente en funcionamiento. "El hecho de que tuviera que decírmelo me sorprendería y haría darme cuenta de que no he dejado clara mi posición. Si mi hijo fuese gay, pues lo sería. No entiendo la pregunta", respondió.

Estas palabras no tardaron en llegar a sus miles de seguidores, quienes no dudaron en inundar las redes sociales de comentarios de apoyo y agradecimiento a su artista favorita.

No es la primera vez que vemos a Swift dedicando unas bonitas y emotivas declaraciones a esta comunidad. De hecho, su último sencillo You Need To Calm Down habla precisamente de eso: de reivindicar la libertad de la comunidad LGTBIQ+ a la hora de ser quienes queramos ser.

Y no solo eso. También emprendió una campaña llamada #lettertomysenator en la que animaba a escribir al senador de tu zona para luchar por los derechos de igualdad.

Tras conocer estas declaraciones, solo podemos llegar a una conclusión: Taylor Swift no defrauda.