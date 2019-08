Taylor Swift se sincera sobre su polémico enfrentamiento con Kim Kardashian y Kanye West

Del amor al odio hay solo un paso, y si no que se lo digan a Taylor Swift, quien protagonizó un polémico enfrentamiento con uno de los matrimonios más mediáticos del planeta Tierra: Kim Kardashian y Kanye West.

Todo ocurrió un 13 de septiembre de 2009, cuando una inocente Swift se subió al escenario de los MTV Music Awards para recoger su premio, que sería entregado por el rapero. Cuando quiso agarrar el micrófono para agredecer el apoyo, West le robó el turno y dejó claro que aquel galardón tuvo que haber sido entregado a su amiga Beyoncé. Como era de esperar, la cara de Taylor fue todo un poema.

Días y meses posteriores, la disputa no acabó. Kanye le pidió perdón públicamente, y Taylor no dudó en aceptarlo. No cabe duda de que el rencor no es algo que forme parte de su vida, ya que también ha sido capaz de pasar página en su enfrentamiento con Katy Perry.

Todo parecía transcurrir con normalidad, con algún que otro rifirrafa entre medias, pero sin importancia. Un día, la bandera blanca cambió de color cuando el rapero publicó el tema y videoclip Famous, en el que muestra los cuerpos desnudos de las figuras de cera de algunas celebrities. Adivina: ¿Quién tuvo su aparición estelar en este proyecto del rapero? ¡Bingo! Taylor Swift.

Aunque la artista prefirió no echar leña al fuego, su amiga Lena Dunham sí denunció el videoclip en un post de Facebook. Esto llegó a ojos del polémico matrimonio, y Kim no dudó en publicar un snapchat en el que se filtraban vídeos de una supuesta conversación telefónica entre Taylor y Kanye. En ella, parece que Taylor autorizaba el uso de su imagen y su mención en este nuevo tema.

Pero la joven desmintió la veracidad del vídeo. "[El vídeo] no existe porque nunca pasó", son algunas de las palabras que acompañó al comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Años más tarde, Taylor ha querido recordar una de las etapas más duras de su carrera tras enfrentarse a esta mediática pareja. "Una masa de público insultándome, con millones de personas diciéndome que estaba candelada, es una experiencia de aislamiento", explica a la revista Vogue. "No creo que haya gente suficiente para entender qué es eso de tener a millones de personas odiándote".

"Cuando dices que alguien está cancelado, no se trata de un programa de televisión. Es un ser humano. Estás enviando montones de mensajes a esa persona para que se calle, desaparece o incluso, se suicide", concluye.

"Me di cuenta de que necesitaba reestructurar mi vida porque se fue fuera de control. Supe que necesitaba hacer música en relación a eso porque sé que era la única forma que tenía para sobrevivir a eso. Era la única forma de mantener mi salud mental y de contar la historia de cómo es pasar por algo tan humillante", señala.

Estas palabras no han tardado en llegar a los seguidores de la artista, quienes han querido enviar todo su apoyo en una de sus etapas más eufóricas, ya que está a punto de lanzar su próximo álbum Lover. Pero esto forma parte del pasado de Swift, quien ha demostrado haber pasado página y de manera radical.