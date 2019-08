Nacho Cano vuelve a un escenario con las canciones de Mecano 20 años después

En 1999 fue la última vez que habíamos podido ver a Nacho Cano subido a un escenario dando uno de sus conciertos. 20 años después ha vuelto a subirse a uno para recuperar las viejas canciones de Mecano. Y lo ha hecho en el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero.

“No tenía intención de tocar ni aquí ni en ningún sitio, entre otras cosas, porque revisitar Mecano es difícil. Ya lo hice con el musical de Hoy no me puedo levantar que salió bastante bien. Es algo que no se debe hacer si no se va a hacer muy bien”, comentaba el protagonista en una rueda de prensa el día anterior.

Y a lo grande se hizo, fue un espectáculo que se grabó con drones para convertirse en un documental de Netflix. La noche lo merecía. Volver a ver al pequeño de los Cano puso las expectativas muy altas. Aunque la cosa empezó un tanto fría y aunque la lluvia y algún fallo de sonido no acompañaron, la cosa se fue calentando y poco a poco la cosa fue creciendo hasta el punto de terminar viendo a un Nacho completamente entregado y sin camiseta.

Lo suyo fue un viaje al pasado lleno de nostalgia, la que dejan las canciones de uno de los grupos más importantes del pop español. Arrancó tímidamente con Héroes de la Antártida junto a Alberto Jiménez de Miss Caffeína. Y es que recordemos que este año, muchos representantes del indie español se apuntaron al proyecto de rendir homenaje a los 20 años de Descanso dominical.

Muchos de ellos estuvieron en el Sonorama acompañando a Nacho en esta vuelta tan esperada. Zahara, Rafa de La unión, Javiera Mena, Santi Balmes de Love os Lesbian, Shuarma, Mikel Izal, Rulo y la contrabanda o Gabriel de Shinova fueron algunos de los que se pasaron por el escenario para compartir esos míticos temas que, el que más o el que menos, había escuchado en alguna ocasión.

“Qué bien cantan los indies. En mi época no había indies, lo más indie que había era yo que no se sabía lo que era”, bromeó durante la rueda de prensa, “no había gente auténtica a la que le gustara la música por encima de todo y que le gustara hacerlo bien y disfrutara haciéndolo bien por encima de todo”.

Esta variedad de artistas se tradujo en un público más dispar que en otras actuaciones del festival. No faltó ni un guiño al flamenco con la interpretación de Tomatito que era la primera vez que cantaba con Nacho Cano y que hicieron juntos el tema que originalmente hizo con Camarón, Por la cara.

Dijo que con este concierto se iba a hacer historia y se cumplió. Cerró la noche con El lado femenino, uno de los temas con los que más éxito obtuvo en su carrera en solitario. Aunque, sin duda, lo que brilló durante todo el concierto fue el recuerdo de Mecano, el grupo que lo dejó cuando estaba en la cima y que muchos querrían volver a ver en activo.

De momento no es posible pero lo del Sonorama fue un buen aliciente para los que no han perdido la esperanza de volver a ver a los Cano y a Ana Torroja en un mismo escenario.