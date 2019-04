“Mecano es la historia de dos hermanos enfrentados entre sí para ver quién conseguía la mejor canción”

Si hablamos de la gente que conoce a Mecano, la lista es infinita porque es uno de los grupos que ha marcado la historia musical de nuestro país de una manera muy destacada. Pero si hay alguien que conoce su historia como pocos ese es Javier Adrados. Empezó siendo un fan del grupo y acabó convertido en un amigo.

Ha escrito varios libros sobre el grupo y siempre ha defendido su historia públicamente. Ahora, ha puesto en marcha un doble proyecto. Un libro con la biografía del grupo que, aunque desde el punto de vista del fan y amigo, no elude temas espinosos como las causas de la ruptura, la relación de los hermanos o su relación con las drogas.

También hay disco, una nueva versión de Descanso dominical, su álbum clave en cuanto a popularidad, cuyas canciones están revisitadas por artistas como Love of Lesbian, Elefantes, Miss Caffeína, Conchita, Vega, Aleks Syntek o Nancys Rubias.

De todo eso hemos hablado con el autor que está motivado con este nuevo proyecto que, además, ya le han confirmado que se editará también en México y Chile.

Cuando me dijeron que salía una biografía de Mecano enseguida pregunté si la firmabas tú, ¿qué tienes con Mecano?

La verdad es que este libro no tenía pensado escribirlo porque realmente ya lo había hecho. Toda mi vida he estado escribiendo un libro sobre Mecano pero lo que realmente quería mover era el disco tributo, no me quería permitir el lujo de que nadie tributara a ese disco. Me parece que es tan grande que a la vez me parece un negocio desde el punto de vista de la discográfica. Alucinaba con que la gente que tenía los presupuestos se le pasara por alto. No sé si es porque ahora hay pocas ideas en la industria discográfica, está todo tan despistado, que no entiendo como a un AR se le hubiera ocurrido hacer esto.

Y llegaste tú para ponerlo en marcha…

Me puso a moverlo solo con mi whatsapp sabiendo que la gente me conoce todo el mundo por haber defendido a Mecano y los artistas que están en este disco son solamente a los que yo tenía acceso. Estoy encantado de que estén y me hace gracia porque todo el mundo está diciendo ‘qué calidad’ como hubiera estado orquestado, y para nada. Todos los artistas me han apoyado porque el presupuesto era cero. Ahí se demostraba lo que yo sentía hacia este disco y Mecano y es que todo el mundo quiere reivindicar a Mecano.

Y en todo este proceso aparece el libro, ¿no?

Se puso en contacto conmigo Plaza&Janés para proponerme escribir un libro sobre Ana Torroja y mi opinión es que realmente Ana Torroja no tiene mucho más que contar que Mecano en el sentido de éxito y que si querían un libro de reflexiones personales de Ana se lo tenían que pedir a ella. Pero les dije que los derechos de autor del otro libro habían caducado y les planteé hacer algo de Mecano tal y como yo quería porque en el anterior había sido coautor y en esos casos haces algunas concesiones.

¿Qué relación mantienes con ellos?

En la distancia y en el acercamiento. De Nacho Cano me considero muy amigo suyo. Tengo una relación casi diaria, nos hablamos por teléfono o por whatsapp. Día a día he ido descubriendo en él a una persona increíble. Con Ana también tengo muy buen contacto pero vive en México y continúa con su carrera y cada uno con su vida, pero sé que siempre está ahí. Y con José María, la verdad es que no tengo ningún tipo de contacto.

¿Les has mandado el libro?

Tanto el disco como el libro se lo he mandado a los tres, el mismo día y de José María no he tenido contestación, ni positiva, ni negativa.

¿Y cómo ha sido la respuesta de los otros dos?

La de Nacho impresionante que era la que más me interesaba porque soy más amigo de él, pero también porque pienso que después de tantos años de no Mecano, como él nunca ha hablado me parecía interesante que él se pronunciara y ojalá lo haga. Yo me acuerdo que un día quedé a comer con él y le pedí al destino, a Dios, al universo…que, por favor, se presentara solo. Me contó sus proyectos y yo le dije que también tenía algo que contarle, que había hecho esto. Él se quedó alucinado. El disco lo he hecho sin que nadie lo supiera y le dije que como viven en su mundo probablemente no conocieran a estos artistas pero que eran artistas que habían hecho canciones tan buenas o más que las suyas. Y le encantó de una manera que no me esperaba, y no paraba de mandarme whatsapp para decirme ‘me gusta esto o aquello’. Y Ana me dijo que sabía que estaba hecho con buen gusto independientemente de que le gustara o no, y que estaba hecho con mucho cariño y yo con eso me conformo.

Hay otros grupos muy grandes como Radio Futura, Héroes del Silencio... pero escuchas sus últimos discos y te das cuenta de que se van apagando pero Mecano nunca se apagó.

Los presentas como el grupo español más importante de la historia, ¿objetivo o subjetivo?

El título me lo puso José María Cámara. Me escribió el título en un folio y lo guardé. Más que un título es una declaración de intenciones. Más allá del gusto musical que tengamos cada uno, Mecano ha sido el grupo más importante porque sigue influenciando 30 años después, ha vendido lo que nadie había vendido y lo que nadie ha vuelto a vender (hablando de grupos), revolucionaron los estadios de fútbol…antes un concierto de Mecano era como la final de un Mundial de fútbol, toda España se revolucionaba para ver a Mecano. Hay otros grupos muy grandes como Radio Futura, Héroes del Silencio… pero escuchas sus últimos discos y te das cuenta de que se van apagando pero Mecano nunca se apagó.

Siempre ha habido leyendas sobre el grupo y no las has dejado de lado. Una de ellas fue el hueco que ocuparon en La Movida madrileña y su enfrentamiento con Alaska… ¿crees que aquello fue determinista de alguna forma?

En la aceptación de la autenticidad del grupo, sí. Eso les hizo daño porque a pesar de que vendían muchos discos y el público les daba la razón hubo medios que no se lo reconocieron por cuestiones de si eran o no de La Movida. A los que se decían ser de La Movida les molestó mucho el éxito de Mecano porque no habían pasado por Rockola y sitios así que eran como templos necesarios. Eran prejuicios que claro que hicieron daño pero ahora, 40 años después, preguntas qué ha quedado de todo aquello, todo el mundo te va a decir que Mecano, Alaska y Pedro Almodóvar.

También fue un hándicap el hecho de que vinieran de buenas familias. Utilizaron sus orígenes para criticarles, ¿un pijo no puede tener talento?

Creo que la cultura va ligada al poder adquisitivo. Ahora es distinto porque con internet todos tenemos acceso a todo pero en aquel entonces sólo los pijos podían comprarse un piano y pasaba en todos los grupos del momento. Si lees la biografía de Los Secretos venían de médicos, Carlos Berlanga de…

Pero a ellos se lo perdonaron menos…

Efectivamente. Ana Torroja es nieta del marqués de Torroja y no se lo perdonaron. La diferencia que había era que en aquel momento eran todos iguales de modernos pero Alaska vestía de El Rastro de Madrid o sus viajes a Londres y Ana Torroja, de la calle Almirante.

Otra de las leyendas gira entorno a los malos rollos internos. Después de leer el libro uno llega a la conclusión de que se querían pero había un tremendo problema de celos, ¿crees que eso se llegó a superar en algún momento?

No sé si celos pero una competencia atípica, desde luego. No se llegó a superar y eso fue lo que rompió al grupo realmente. Mecano es la historia de dos hermanos enfrentados entre sí para ver quién conseguía la mejor canción y llegó un momento en que esa competencia ya no la podían soportar, y la primera Ana, y creo que realmente cuando Mecano se tomó un descanso ahí ya, que Ana no estuviera mediando entre ellos, hizo que cada cual hiciera su vida y por eso no se han llegado a juntar nunca.

Otra conclusión que saca uno es que Ana Torroja es una mujer a la que podrían canonizar, ¿aguantó demasiado?

No, creo que la encantaba Mecano. Es el ejemplo de una cantante que estaba a gusto con lo que cantaba y con la historia del grupo en sí. Si no hubiera aguantado tanto el grupo no hubiera sido lo que es, pero a ella también le ha beneficiado.

Ella era la responsable que lidiaba con las mujeres y los excesos de los hermanos… ¿desfasaron mucho?

Más Nacho que Jose, claro. Lo que pasa es para Ana, Mecano era como un puesto de trabajo, iba, actuaba y se iba. En los primeros años tenía que lidiar más porque tampoco había mucho presupuesto y tenía que conducir porque ellos no habían dormido o habían bebido. Pero ella es un alma cándida y supongo que lo hacía encantada. Ella hacía bien el papel de madre y de disimular lo que era malo, si es que era malo. Los seguidores como yo nunca se daban cuenta.

¿Tú crees?

Mecano funcionó mucho en la gente amable. A mí que me dijeran que Nacho Cano se drogara no me lo podía creer, y no pasa nada, tampoco es que fuera un perdido. Pero me costaba asimilarlo, también el que se llevaran mal. Era todo tan bonito de cara a la galería que pensaba que eran invenciones de la prensa.

Ella fue la primera mujer en liderar un grupo de hombres, lo del empoderamiento femenino tan en boga ahora podemos decir ella fue pionera hasta en eso, ¿no?

Sí, pero son cosas que no se han reconocido como tal. Alaska salió en Kaka De Luxe pero no era la cantante y luego era Alaska y los Pegamoides pero era del 82, Mecano era del 81. Pero en Mecano, Ana es como que no era la líder y hay una serie de contradicciones que han hecho que no se le haya reconocido. Me cuesta creer que luego grupos como La oreja de Van Gogh, Amaral, Presuntos Implicados…no hubieran sido lo mismo sin Ana Torroja. Fue la primera mujer en llevar una chupa de cuero sobre el escenario, amablemente o no, a lo mejor no hacía falta provocar pero, además, cantaba canciones en masculino. No estaba hecho aposta pero los autores no permitían cambiar la o por la a y ese tipo de cosas la hacían revolucionara en el sistema aunque no era cosa de ella.

Fueron pioneros en muchas cosas, una de ellas, en cuanto a las temáticas de sus canciones que, como dices en el libro, en Sudamérica, llegaban a considerarse, incluso, subversivas, ¿cuál fue la temática que más te sorprendió que trataran?

La claridad con el mundo de las drogas. Recuerdo cuando entendí el significado de Barco a Venus pensé ‘cómo han conseguido que todo el mundo, independientemente del color político, cantaba una canción que no se sabía si era de amor o desamor a las drogas’. Eso me llamó mucho la atención porque creo que ahí radicaba el éxito de Mecano, que llegara a todo tipo de hogares. También me llamó mucho la atención El fallo positivo porque ellos estaban ya tan establecidos que me pareció una nueva transgresión. Sorprenden con una canción de alguien que se suicida porque tiene sida y la pareja le dice que entiende por qué dejó la precaución pero que a él no le hubiera importado.

Fueron los primeros en hablar abiertamente de dos mujeres que se dan la mano… ahora no tendría tanto impacto porque la comunidad Lgtbiq+ ha conquistado mucho terreno pero, ¿fue la manera de ganarse al público gay que en esto de la música suele ser muy fiel?

Mecano se había ganado al público gay desde el principio porque toda su estética era muy ambigua. Pero por supuesto Mujer contra mujer es una canción pidiendo respeto desde el respeto. Si hubiera salido ahora hubiera sido un bombazo igualmente. No es lo mismo pero todavía hay muchas cosas que hacer, sobre todo la normalización y esa canción hizo muchísimo.

Hablando de homosexualidad, la última edición de OT estuvo marcada por la polémica de la ‘mariconez’, ¿cómo lo viste?

Me quedé sorprendido ya no por lo que dijo María sino por la reacción de Noemí Galera. Cuando dijo ‘esto es lo que ha dicho el autor pero a la gente joven os agradezco que se abra el debate’. Pero, ¿qué debate? Esa palabra en esa canción no está dicha con desprecio a nada, como mucho, a uno mismo. Como gay que soy reconozco que, en aquellos momentos, nos dolía en mucho la palabra marica pero gracias a gente como Mecano o las películas de Almodóvar, eso ha dejado de doler.

Era un grupo bicéfalo con dos líneas muy marcadas, ¿tú con cuál te identificas más, con Nacho o con Jose?

En aquel momento me identificaba con todo, no hacía esa diferencia. Con el paso del tiempo me siento más identificado con Nacho porque son en primera persona y cuenta sentimientos momentáneos con los que me siento identificado. Pero a José María hay que darle lo que se merece y él redimensionó al grupo. Si él no hubiera escrito palabras como Hijo de la luna, Mujer contra mujer, Cruz de navajas…seguramente yo no hubiera escrito un libro de Mecano.

Muchos criticaron la manera en que Jose acabó con el grupo. Con la perspectiva que da el paso del tiempo, ¿lo has llegado a entender?

No he llegado a entender por qué lo hizo de esa forma, es feo, es como si te digo algo feo delante de la gente, no me parece bien. Por otra parte, fuera del hecho en sí, estaba claro que el grupo estaba muerto y creo que él fue honesto. No me sorprendió porque lo que no me había creído era la vuelta.

¿Crees que de haber seguido Mecano sería tan leyenda como lo es ahora?

Creo que tenían talento y fuerza suficiente para haber hecho un par de discos más en los que hubieran demostrado que eran nº1 en el mundo. Les faltó conquistar el mercado sajón. Pero realmente creo que son leyenda y la gente habla tanto de ellos porque se fueron pronto. No creo que hubieran mantenido ese nivel, la verdad.

Tú eres de los que da por sentado que no van a volver, ¿ni siquiera para algo puntual?

Doy por sentado artísticamente. Siguen vivos y mientras hay vida, hay esperanza. Lo mismo mañana les llega una mega oferta pero sí que doy por sentado que no se van a volver a juntar y creo que es una honestidad. Si vuelvan es porque los tres quieren, no porque quiere el público. No creo que pase.

Ahora, José está con la pintura y reeditando su ópera, a Ana la hemos visto en la tele y acaba de publicar tema y Nacho sigue con su escuela de yoga en Nueva York y pendiente de Broadway… ¿crees que están felices con el momento que viven ahora?

En el personal, sí, en el profesional, no lo sé. Si lo comparas con el éxito no sé si quieren más éxito o no. Creo que hacen lo que les da la gana. Creo que están siendo muy coherentes consigo mismos.

El libro viene acompañado de un disco tributo para conmemorar los 30 años de Descanso Dominical, ¿crees que fue su disco más importante?

No sé si este o el primero. Esto lo he hecho porque el único disco que merece ser reivindicado es Descanso dominical porque es como si fuera el disco blanco de los Beatles. Puso de acuerdo a todo el mundo, independientemente de que te gusten o no, y eso hay que reivindicarlo. No es mi disco favorito de Mecano.

Dices que Mecano es el grupo en español más importante y quizás hubiéramos podido pensar que los artistas de un tributo como este serían las grandes figuras del mainstream, sin embargo nos encontramos con una escena más indie, ¿por qué?

Es mi gusto personal y es a lo que yo tenía acceso. Cuando lo comentaba a la compañía de discos no me hacían caso y si alguna vez me decían que se lo podían decir a Ricky Martin, o a Shakira…pero eso no era mi idea. Creo que probablemente hubiera vendido más pero realmente mis palabras cuando hablé con Cámara y cuando se lo expliqué a Nacho y Ana es que esta era la oportunidad que había que darle. A algunos fans les ha parecido un sacrilegio pero irán poco a poco descubriendo artistas. Es todo muy personal. Me parece que Mecano ha sido buenísimo pero que Love of Lesbian cante un tema también es muy bueno.

¿Cuál es la versión que más te ha sorprendido?

Héroes de la Antártida de Miss Caffeína. Me parecía que iba a ser más bailable y electrónica y cuando la escuché la primera vez me quedé muy sorprendido incluso preguntándome incluso si me había equivocado. Pero luego fui descubriendo matices que me hacen ver que han llevado la canción más allá.