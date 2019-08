Lauren Jauregui confirma que su primer álbum en solitario llegará en 2020

Ha pasado un año y medio desde que las chicas de Fifth Harmony anunciasen que se separaban temporalmente para dedicarse a sus carreras en solitario. De este modo, Ally Brooke, Normani, Dinah y Lauren empezaban una nueva etapa en sus vidas. Eso sí, aunque las cuatro integrantes han ido lanzando singles, ninguna de ellas aún ha lanzado álbum.

Por suerte, para los seguidores de Lauren Jauregui, no van a tener que esperar mucho para escuchar el primer trabajo de la artista en solitario. La cantante estuvo este domingo, 11 de agosto, en la alfombra roja de los Teen Choice Awards y confirmó que el 2020 es el año en que saldrá su álbum.

Cuando un periodista le preguntó sobre si el álbum saldría en 2019, la intérprete de Expectations contestó que era más probable que saliese en 2020. Eso sí, aseguró que ya está casi terminado: “Lo tengo, chicos, lo prometo”.

Fue una gran noche para la cantante, llevándose el premio a mejor artista femenina, superando a Ariana Grande, Billie Eilish, Cardi B, Halsey y Taylor Swift. ¡Nada mal!

Por ahora, Lauren solo ha sacado dos singles en solitario. El primer fue Expectations en octubre de 2018 y el segundo More Than That. Ambos temas reflejan la personalidad de la artista, que va hacia un sonido más maduro.

Llevamos meses viendo a la artista encerrándose en el estudio para encontrar el sonido perfecto de sus nuevas canciones. De hecho, el pasado febrero aseguró que era muy dificil para ella escribir música que no sean canciones “emo”.

Tendremos que esperar para saber cómo suena su nuevo disco. ¿Será muy oscuro o tirará por un pop divertido? ¡Ains, cuántas incógnitas!