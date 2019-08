La historia de Lady Di se convierte en musical

Sin lugar a dudas, Diana de Gales fue una de las personas más queridas por los británicos de la realeza. De hecho, 22 años después de su muerte en un trágico accidente de coche en París, su presencia continua muy vigente. Prueba de ello es que llegará a Broadway un musical que cuente su historia.

Bajo el nombre de Diana, la obra de teatro repasa la vida de Lady Di, centrándose en aquellos años como princesa de la casa real más famosa del mundo. Vamos, que los espectadores acudirán, entre canción y canción, a algunos de los momentos claves de su vida: desde el día que conoció a Carlos de Inglaterra hasta su divorcio, pasando por el acoso de la prensa internacional.

No se trata de una obra de teatro nueva. El musical ya se estrenó a principios de este 2019 en San Diego (California). Al parecer, el rotundo éxito que ha tenido en esta ciudad ha llamado la atención de algunos productores y ahora se la quieren llevar a la gran manzana.

La historia está escrita por Joe DiPietro y su música está escrita por el teclista de Bon Jovi, David Bryan. Además, bajo su dirección estará Christopher Ashley, quien ganó un premio Tony por dirigir Come From Away, un musical canadiense sobre el 11-S.

¿Y quién será la encargada de dar vida a Diana? Se trata de la actriz Jeanna de Waal. La artista ha asegurado para una entrevista para Broadway World que se trata de una verdadera responsabilidad, pero que también es un gran privilegio.

Además, asegura que “no conocía ninguno de los detalles ni entresijos” de la historia de Lady Di: “Es difícil porque hay momentos divertidos, pero también momentos oscuros”.

Por su parte, en los papeles de Carlos de Inglaterra y de la Reina Isabel, estarán Roe Hartrampf y Judy Kaye. El primero es todo un novato, pero ya ha encarnado este papel en la obra de California; la segunda es toda una veterana en Broadway.