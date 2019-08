Taylor Swift aplaude el discurso anti machista de Bebe Rexha

Madonna es una de las mujeres que peor llevan el que se hable de su edad. De hecho, criticó duramente a una periodista que había titulado uno de sus reportajes aludiendo a sus 60 años. Pero no es la única, en el caso de las artistas, la edad es un problema, aunque no tanto para ellas como para los que las rodean.

Bebe Rexha es una de las que saben lo que es ser mujer y estar a punto de llegar a los 30. “Recientemente, un ejecutivo masculino de música me dijo que me estaba haciendo demasiado vieja y que mi marca era ‘confusa porque... soy compositora y publico fotos sexys en mi Instagram, y eso no es lo que se supone que las compositoras deben hacer, especialmente a mi edad. Tengo 29”, explicaba en redes.

Siempre se ha dicho que los hombres envejecen más que las mujeres, pero parece que ese discurso machista empieza a tener detractores. “Estoy harta de que me pongan en una caja. Yo hago mis propias reglas. Estoy cansada de que las mujeres sean etiquetadas como ‘brujas’ cuando envejecen y los hombres sean etiquetados como sexys con la edad”, señalaba sobre una cuestión que históricamente ha sido así.

Pero ella, que está en un punto de su vida muy de reivindicar tanto a las mujeres como el body positive, no está dispuesta a dejarse llevar por los prejuicios sobre la edad.

“Cumpliré 30 años el 30 de agosto y sabes qué, no me estoy escapando. No voy a mentir sobre mi edad o cantar canciones que siento que se venderán mejor porque suenan ‘más jóvenes’. Celebraré mi edad porque sabes qué, soy más sabia, soy más fuerte y CONFÍA EN MÍ, soy mucho mejor amante que hace 10 años”, terminaba diciendo para el que quiera oir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bebe Rexha (@beberexha) el 12 Ago, 2019 a las 8:11 PDT

No le han faltado aplausos a su discurso anti machismo. Taylor Swift es una de las que no ha dudado en pronunciarse: “Arrástralos. 29 años unen”.

Rita Ora, por su parte, se dirigía a ella como “mi sexy compositora. Eres hermosa, te vuelves más sexy con la edad y tu talento canta por sí mismo. Profundo haciendo esas reglas”. “Hazles saber mamá”, le animaba Lauren Jauregui.

“Conozco esta historia y ese tipo de consejo es una mierda. Te quiero”, le aseguraba Natasha Bedingfield. “Obtuve mi contrato de grabación a los 30 años, niña, si eres vieja... yo soy una anciana. Deja que los que odian, odien”, le animaba Anastacia.

The Chainsmokers, Jamie Lynn Spears o X Ambassadors también han aplaudido sus palabras y le han mandado todo su apoyo. Hay discursos que, afortunadamente, cada vez tienen menos adeptos.