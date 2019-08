Señorita de Shawn Mendes y Camila Cabello: 15 meses y 8 compositores

Señorita es, sin lugar a dudas, una de las grandes canciones del 2019. Shawn Mendes y Camila Cabello estrenaron el pasado 20 de junio una de las mejores colaboraciones del año y en menos de dos meses ha batido todos los récords con más de 436 millones de reproducciones en el canal oficial de Youtube del canadiense.

Pero la historia de esta canción esconde muchos más secretos de lo que a priori parece. Como por ejemplo, que la canción nació realmente en la primavera de 2018, un año antes de que se estrenara de manera oficial, y que en su composición participaron hasta 8 personas según desvela Billboard en un completísimo reportaje. Este es el ADN de la canción.

El germen de Señorita

Hay que remontarse 15 meses atrás para situarse en el origen de Señorita, una canción que lleva la firma de Ali Tamposi y Andrew Watt, compositores de éxitos para 5 Seconds of Summer, Selena Gomez o Little Mix.

Junto a Charli XCX y Jack Patterson de Clean Bandit tuvieron la primera sesión de composición de la que después iba a ser una de las canciones más exitosas del canadiense y de la cubana. De la colaboración de Charli, Jack, Ali y Andrew surgieron las primeras frases de lo que después sería la canción: "Nos emocionamos cuando apareció la frase "I love it when you call me señorita" en la primera sesión".

Andrew Watt explica como fue el siguiente paso: "Cuando encontramos los primeros acordes le mandamos los coros a Shawn y nos comentó que sería un dueto alucinante. "La única persona lo que podría hacer esta canción sería Camila". Sonó increíble cuando lo dijo. Grabó el esqueleto de una primera versión y empezó a hablar con Camila".

Con el paso del tiempo, el compositor también reclutó a Benny Blanco y Cashmere Cat para retocar la canción sobre todo a nivel de melodía. Estos dos últimos nombres fueron claves en algunos de los riffs de la canción y también de la producción.

El momento del lanzamiento

Finalizada la producción inicial, fue momento de pensar en el momento adecuado para publicar la canción. Tanto Shawn Mendes como Camila Cabello estaban centrados en sus respectivos trabajos: "Meses después fue el momento adecuado para la canción. Camila vino a mi casa junto a Ali Tamposi y con Shawn Mendes hacían FaceTime para retocar la letra y la melodía. Una vez que Camila le puso su toque, volé a Inglaterra con los archivos para ver a Shawn porque habíamos cambiado la clave de la canción. En uno de los días libres de su gira en Birmingham intentamos terminar la canción pero tuvimos un problema con un micrófono".

"Tuvimos que esperar al día siguiente en el Birmingham Arena para grabar la canción y aunque Shawn Mendes tenía que reservarse para el show grabó toda su parte".

La recta final

Dos semanas antes de que la canción se publicara, Shawn Mendes y Camila Cabello por fin se juntaron en el estudio. Pero en lugar de rematar la canción, hubo varios cambios de última hora: "Camila quería que todo estuviera perfecto. Y cuando la canción estaba a punto de ser mezclada, quiso incluir la frase You say we're just friends but friends don't know the way they taste así que Shawn tuvo que grabar todas las armonías de nuevo. Fueron unos grandes días juntos" explica el compositor.

En ningún momento del proceso creativo, los ocho compositores de Señorita estuvieron juntos bajo el mismo techo. Fue imposible compaginar sus agendas: "Cada uno hizo su parte, todo por Shawn y Camila y liderados por Shawn y Camila" cuenta Watt.

El resultado

Que Shawn Mendes y Camila Cabello tienen una maravillosa relación es algo que a estas alturas nadie pone en duda. Han demostrado ser grandes amigos que comparten buenos momentos y, de vez en cuando, música.

En 2015 nos sorprendieron con I know what you did last summer, un tema que puso de relieve que forman un buen tándem. Su segunda parte es una continuación de aquella primera colaboración.

Señorita fue el noveno vídeo en la historia de Youtube que consigue llegar en los primeros 18 días a los 200 millones de reproducciones. Señorita consiguió posicionarse durante dos semanas seguidas en el puesto número 2 de la lista Billboard, siendo una de las canciones internacionales más importantes del momento.

La canción, como ha reconocido la propia Camila Cabello, llevó a los dos artistas a un proceso de creación superior a 9 meses por lo que su éxito no puede atribuirse a la casualidad sino al gran trabajo de ambos solistas que han sabido crear un medio tiempo que va a marcar este verano.

Ahora ya conocemos otros de los misteriors tras la grabación de este hit.