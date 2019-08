40 cosas que no sabías de Ana Fernández, por Ana Fernández

1. Lo que te hace sonreír cada mañana. Que salga el sol.

2. Lo que mejor cocinas. El pollo al chilindrón en la thermomix.

3. Tu mayor habilidad. Mover los dedos de los pies como si fueran manos y coger cosas con ellos.

4. El mejor truco de belleza que te han enseñado. La base de maquillaje ponerla con coherencia con los puntos de luz para potenciar las facciones de la cara.

5. De tu familia eres la más... mayor, de hermanos y resolutiva.

6. La música que escuchabas de pequeña. Por libertad propia, sobre todo, las Spice Girls o Backstreet Boys. Y luego rock inglés de los 60-70, pero por la educación musical de mi padre que me enseñó por ese camino.

7. La tradición familiar que sigue viva. Todos los veranos, en agosto, irnos todos los hermanos con mi madre a la playa y las parejas que estén en nuestras vidas también, y amigos y los perros que se hayan incorporado a la familia.

8. Tu lugar favorito del mundo. La cala de Mijas, en Málaga.

9. El tatuaje más especial. El último. Los tatuajes, como han sido momentos de mi vida diferentes, te hablo del último que llevo en la espalda, que es la silueta de Campanilla, de Disney, que lo hice en Nueva York, hace como un año, que viajamos Adri y yo para allá y me dijo ‘no te atreves a tatuarte ahí enfrente’ y dije, ‘voy para allá’. Y me lo hice.

10. El instrumento que tocas o te gustaría tocar. Me gustaría mucho tocar la batería. Alguna vez con un amigo o el batería de Marlon me ha enseñado y no se me da mal, me gustaría.

11. El primer concierto al que fuiste. De Bryan Adams en La Cubierta de Leganés, con mi padre y un amigo suyo y como no dejaban entrar a menores tuve que ponerme unos tacones de mi madre para colarme. Y estaban de teloneros Travis.

12. El primer disco que te compraste. No sé si fue de Laura Pausini, que me lo compraría mi madre. O de Spice Girls o Ella baila sola, alguno de esos.

13. Tu último descubrimiento en la música. Sam Smith. Te diría Ed Sheeran, pero como ahora está tan auge parece que me acoplo a lo que a la gente le gusta y soy bastante anti modas, que también lo he descubierto no hace mucho. Conocía un par de canciones pero no me había descargado un disco entero y creo que tiene canciones muy guays que no son las que se están todo el rato explotando. Pero Sam Smith me gusta mucho.

14. Un disco para viajar. Coldplay porque creo que tiene un poco de todo para un viaje. Imagínate que tienes que ir a Málaga y son cinco horas…no escuchar cinco horas a Coldplay pero en ciertos tramos que estás tranquilo y relajado, pensando en tus cosas, como que pones un poco el piloto automático mientras conduces, creo que Coldplay tiene canciones que acompañan mucho a eso. Que de repente estás llegando y estás animado porque llegas tienes temazos estupendos de ellos.

15. La canción que más has escuchado en bucle. Jope… yo creo que la de Here comes the sun de los Beatles. En toda mi vida, si tuviera como esto de las visualizaciones de mi vida, sería la que más tendría.

16. El artista al que te gustaría ver en directo. He tenido la suerte de poder ver a los Rolling, de poder ver a Paul McCartney… Me gustaría mucho, de estas leyendas, antes de que se vaya al otro barrio, a Eric Clapton, aunque creo que ahora no está muy allá para dar conciertos.

17. Una canción para cantar en el karaoke. Una que canto siempre con mi hermana es Amores de barra de Ella baila sola que éramos muy fans.

18. El autógrafo/foto que pediste en modo ‘groupie’. En unos premios de música hace como 8 años en Canarias. A Laura Pausini. Yo iba a entregar un premio, con otro compañero actor, a Estopa y estamos en el backstage y estaba Laura Pausini. Yo, desde pequeña era muy fan y la tenía ahí, me la presentaron y la dije ‘mira, estamos aquí de tú a tú pero quiero hacerme una foto contigo’. Encantadora. Creo que es la única foto que tengo en modo fan.

19. Un concierto especial. El mejor concierto a nivel espectáculo que he estado ha sido de Coldplay en Barcelona y ahí me fui con una de mis mejores amigas y yo no soy muy de interactuar y ahí todo lo que repartieron para la luz y todo, todo, todo…

20. Una pesadilla recurrente. Llevo años soñando que estoy en una casa con pasillos muy largos y estrechos y aparece una bruja, pero bruja tipo la de Blancanieves, y yo voy por las puertas del pasillo y la bruja me persigue y me persigue. Tengo que tratarme yo esto, a ver de dónde viene este trauma.

21. El festival de música que más has disfrutado. No soy muchos de festivales porque para el tipo de música que a mí me gusta a lo mejor van uno o dos artistas y no soy de cogerme el coche e irme a un festival para que de cien, canten dos que me gustan. Pero el más especial es el Ewan Fest que es en Salinas, en Asturias, me parece que es diferente y especial, al menos una vez, merece la pena ir.

22. El souvenir que no pudiste evitar comprar. Suele comprar en cada país al que voy, un imán chuli, no hortera, que sea original y chiquitito y lo vamos poniendo e n la nevera. Y ceniceros, mi pareja y yo somos fumadores, sé que no está bien, pero traemos ceniceros.

23. La canción que asocias a tus amigas. Con mis amigas de la infancia, Ella Baila Sola. Con una de mis mejores amigas, ella es muy fan de los primeros discos de Shakira y hay un par de canciones que siempre ponemos en el disco.

24. Una locura que tengas pendiente. Algún deporte de riesgo. Me he tirado en parapente por un programa de tele pero es como que…no en paracaidismo, pero hacer algo como submarinismo. Me agobio mucho con lo del agua, me hacen una aguadilla y lo paso muy mal y me encantaría porque sé que me va a flipar ver toda la vida submarina aunque me agobia lo de la bombona y eso y es un reto que tengo ahí.

25. El mejor plan para un domingo. Ahora que hace calor, piscina, tener un aperitivito rico, aceitunas, tinto de verano…esto que ya se te junta con la hora de comer y te haces un mix de todas las cosas. Que haya un poco más de fresquito y quedarte en la tumbona dormido, una siestecita y después ponerte guapete e ir a tomar a algo a una terraza. Yo soy muy de ir al cine que los domingos hay menos gente y se está fenomenal con el aire acondicionado.

26. Un artista con el que te gustaría colaborar. Así español, a mí siempre me ha gustado mucho Jarabe de palo… Amaia Montero, por ejemplo. Rosana, también, una versión de A fuego lento o algo así.

27. La versión que te gustaría hacer. Por ejemplo, Dile al sol de La oreja de Van Gogh.

28. La injusticia que no soportas. Quizás la lapidación que hay porque alguien público, ya sea un periodista, cantante, actor, bailarín, meta la pata en un comentario y haya automáticamente una lapidación absoluta y que a la media hora se den cuenta de que ha sido un error o que ha sido una errata o algo así y ya está todo bien y todo se tiene que olvidar y estamos en una balsa de aceite. Me parece muy injusto.

29. Tu canción del verano. La mía, tiene que ser. He entrado ahí para hacer competencia (risas).

30. Lo que más te gusta comprar en el supermercado. Guarrerías, cuanto más americanas sean, mejor: gofres, tortitas, nachos…soy una loca. Luego las pipas me gustan mucho también, la Coca Cola, todo muy sano.

31. Una manía. Soy muy escrupulosa y en casa que tenemos cinco perros, cada día y medio estoy lavando las sábanas.

32. Lo mejor de estar enamorada. No que no te sientes solo, porque soy una tía super independiente y he estado tiempo sola y he estado super feliz, pero de repente tienes una mitad de ti y, de repente, creas un equipo. Un equipo sentimental, no de amigos, o con tu hermana…un equipo de pareja con una serie de proyectos que sólo los puedes hacer con esta pareja.

33. Lo que te gustaría cambiar de ti. Que delegara un poco más en los demás.

34. Algo que se te de fatal. Bailar con coreografía. Matizo, con dos copas en un chiringuito, ritmo tengo porque si no, tampoco sabría cantar porque es alguien que es arrítmico es arrítmico para todo. Pero una coreografía de mano para arriba, brazo para allá, un, dos, tres… que nunca sé cuándo empiezas, no puedo.

35. El género musical que nunca probarías. Hay géneros que me gustan más y menos pero, por ejemplo, el sentimiento que generan ciertos subgéneros del flamenco, a mí no me llegan. Pero lo respeto y lo valoro muchísimo.

36. La banda sonora que te ha cautivado. Muchas, porque trabajo con ellas. Para trabajar en interpretación mi manera de llegar a ciertos estados emocionales es con música, entonces, cuanta menos letra tenga, mejor. Hans Zimmer es mi compositor favorito. Ahora me he descargado la de El rey león.

37. La canción que le pondrías a una escena de sexo. Yo creo que la banda sonora de 50 sombras de Grey, de la primera que es la única que he visto, una canción de The Weeknd.

38. La canción que te ayudó a preparar algún personaje. No es un personaje, son momentos. Hay una canción que me costó la vida conseguir, que es la música de Náufrago, la canción del final, que no tiene letra. Me toca la patata a la tercera nota.

39. La canción que podría definir a Carlota. Thunderstruck de AC/DC, ella es muy así.

40. La canción que pondrías como sintonía a Las chicas del cable. La que sonaba en todos los trailers cuando se presentó la primera temporada, Closer de Lemaitre.